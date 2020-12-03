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張惠妹台東跨年演唱 交通資訊懶人包！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
天后張惠妹31日台東舉辦跨年演唱會，台東縣政府設置活動官網，包括節目流程、注意事項、交通資訊等，提供民眾查詢。圖／縣府文化處提供
天后張惠妹31日台東舉辦跨年演唱會，台東縣政府設置活動官網，包括節目流程、注意事項、交通資訊等，提供民眾查詢。圖／縣府文化處提供

天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，勢必吸引上萬民眾前來台東，縣府文化處昨天於官網公告相關活動交通資訊，提供民眾參考。並提醒交通資訊隨時更新，民眾可上台東縣政府文化處歲末系列活動官網：查詢

●鐵路加開班次

北迴線：12月31日5682次莒光號，樹林到台東，上午07點15分發車下午1點抵達；12月31日418次自強號，樹林到知本，上午9點30分發車、下午2點12分抵達；12月31日5242次新自強號，樹林到台東，上午11點發車、下午3點27分抵達。

南迴線：12月31日5313次自強號，高雄新左營到台東，下午1點53分發車、下午5點8分抵達。

●鐵路散場班次

北迴線：1月1日區間車，台東到玉里，凌晨2點30分發車、3點50分抵達。

南迴線：1月1日區間車，台東到大武，凌晨2點20分發車、3點20分抵達。

●鐵路早上班次

北迴線：1月1日5235次新自強號，台東到樹林，上午6點15分發車、上午10點12分抵達。

南迴線：1月1日5302次自強號，台東到高雄新左營，上午6點48分發車、上午10點抵達。

●航空加班機班次

台北到台東：AE391華信航空，上午8點20分；B7-8721立榮航空，上午11點05分；AE2393華信航空，下午2點05分；B7-8725立榮航空，下午2點25分；AE393華信航空，下午3點30分；AE2391華信航空，下午3點35分；B7-9067立榮航空，下午4點45分；AE2395華信航空，下午5點25分；B7-8727立榮航空，下午5點35分；AE2020華信航空，下午5點50分；AE395華信航空，晚上6點35分。

●計程車排班

活動排班地點：台東火車站、台東航空站、台東公車轉運站、南京路市民廣場。

活動下客地點：精誠路段（寶桑派出所旁）。

活動散場排班區：仁愛國小前。

費率：日間06:00-22:00：起跳1000公尺100元，續跳230公尺5元，延滯基費120秒5元。

夜間22:00-06:00：起跳834公尺100元，續跳192公尺5元，延滯基費100秒5元。

●接駁公車

公車：普悠瑪市區公車、台灣好行公車、鼎東客運公車、遊覽車。

接駁搭乘地點：台市區公車轉運站、台東機場站、台東火車站、南迴站。

路線：市區觀光環線、海陸空快線、南迴線、縱谷線、東海岸線。

付費方式：現金零錢投幣、悠遊卡、一卡通、ICASH。

台東 華信 公車

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