基隆表揚績優志工和志工團隊 77歲嬤醫院樂當志工27年
基隆市政府社會處今天表揚績優志工，社會處遴選出20位績優志工和5組志工團隊。陳仙女做志工已經超過27年，期間雖曾因健康因素短暫停止，康復後隨即回到志工隊，至今77歲，仍持續在基隆長庚醫院服務。
社會處長吳挺鋒表示，希望藉由這次的表揚活動讓更多的民眾認識志願服務，進而能夠加入志工的大家庭，讓基隆市繼續朝著「志工在基隆共造好生活」的願景前進。
獲獎志工背後都有特殊的故事，得到基隆市績優志工獎的陳仙女，做志工已經超過27年，期間雖曾因健康因素短暫停止，康復後隨即回到志工隊，至今77歲仍持續在基隆長庚醫院服務。
另外還有服務時數超過3000小時，同樣獲得基隆市績優志工獎項的陳春如，在國小、家庭福利服務中心、衛生福利部等許多不同類型的單位擔任志工，最特別的是曾為了推廣志願服務工作，在家庭福利服務中心仁山館服務期間協助籌組志工戲劇宣導團，並到社區、學校進行演出。
在團隊部分，今年榮獲優志工團隊獎5隊，分別是「長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院情人湖志工隊」、「基隆市政府社會處居家老人服務隊」、「基隆市原住民族家庭服務中心Madadama志工隊」、「財團法人基隆社區大學教育基金會」、「財團法人中華基督教碇內浸信會」。其中長庚紀念醫院情人湖志工隊同時也參加全國評選，榮獲今年全國績優志工團隊的肯定。
基隆市總共有1萬3063名的志工夥伴在社會的各個角落默默付出，典禮中表揚的全國志願服務績優志工分為金牌獎（服務時數累積8000小時以上）有3人、銀牌獎（服務時數累積5000小時以上）有10人、銅牌獎（服務時數累積3000小時以上）有42人。
全國衛生福利志願服務績優志工分為金質獎（服務時數累積2500小時以上）26人、銀質獎（服務時數累積2000小時以上）42人、銅質獎（服務時數累積1500小時以上）37人；以及基隆市志願服務績優團隊和個人獎項，共286位長期熱心服務之志工獲獎。
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