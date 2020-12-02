年輕時參加農技團夢難圓 李正仁大半生仍投入農林工作

基隆社區大學講師李正仁的人生「超前部署」，50歲從公職退休前就參加多項志工培訓，像教育部推動樂齡學習，他獲頒的講師證書就是「001號」。基於對故鄉的熱愛，李正仁和社大同好組成雞籠學社，推廣「基隆學」，希望更多人認識基隆山水，一起保護基隆的生態和人文環境。

李正仁覺得自己是一個「好命的人」，因為擔任教職的父親認為，「兒孫自有兒孫福，莫為兒孫做馬牛」，讓他對農林園藝的興趣得以發展。

就讀屏東農專時，有位老師曾任中美洲尼加拉瓜農業技術團副團長，李正仁也打算參加農技團出國，為此選修西班牙文，還去考了農機駕照。畢業後事與願違，因為老師奉派出任農技團長，但出國履新前出車禍未成行，讓他無緣以機要人員出國圓夢。

李正仁後來進入基隆市政府建設局農林課工作，從臨時技工幹起，28年後以建設局技正職務退休，職場生涯全投入基隆農林業務。

擔任公職期間，李正仁就涉獵生態保育、環境保護議題，他的人生觀是做什麼，像什麼，決定了就全力以赴，因此報名基隆市第一屆設計規畫師等培訓課程，拿下多張編號001的證書，10多年來一直在社大、樂齡中心分享見聞。

推廣「基隆學」是李正仁眼中的長遠工程，他和一群友人組成雞籠學社，以暖暖黃蠟石文化館為社區營造基地，透過策畫展覽、導覽、開課，讓更多人認識基隆的山與水。