聽新聞
test
0:00 / 0:00
年輕時參加農技團夢難圓 李正仁大半生仍投入農林工作
基隆社區大學講師李正仁的人生「超前部署」，50歲從公職退休前就參加多項志工培訓，像教育部推動樂齡學習，他獲頒的講師證書就是「001號」。基於對故鄉的熱愛，李正仁和社大同好組成雞籠學社，推廣「基隆學」，希望更多人認識基隆山水，一起保護基隆的生態和人文環境。
李正仁覺得自己是一個「好命的人」，因為擔任教職的父親認為，「兒孫自有兒孫福，莫為兒孫做馬牛」，讓他對農林園藝的興趣得以發展。
就讀屏東農專時，有位老師曾任中美洲尼加拉瓜農業技術團副團長，李正仁也打算參加農技團出國，為此選修西班牙文，還去考了農機駕照。畢業後事與願違，因為老師奉派出任農技團長，但出國履新前出車禍未成行，讓他無緣以機要人員出國圓夢。
李正仁後來進入基隆市政府建設局農林課工作，從臨時技工幹起，28年後以建設局技正職務退休，職場生涯全投入基隆農林業務。
擔任公職期間，李正仁就涉獵生態保育、環境保護議題，他的人生觀是做什麼，像什麼，決定了就全力以赴，因此報名基隆市第一屆設計規畫師等培訓課程，拿下多張編號001的證書，10多年來一直在社大、樂齡中心分享見聞。
推廣「基隆學」是李正仁眼中的長遠工程，他和一群友人組成雞籠學社，以暖暖黃蠟石文化館為社區營造基地，透過策畫展覽、導覽、開課，讓更多人認識基隆的山與水。
雞籠學社在黃蠟石文化館策畫「森林與水」展覽，入口處籠中人、籠外鳥的「今日鳥類•明日人類」作品發人深省，一旁還有可愛的穿山甲、石虎和黑熊小偶，希望牠們能長存台灣的森林。展場主角是竹編大地球和山林水系，提醒民眾要珍愛地球水資源。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言