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影／陳潔瑤導演部落選角發掘他 17歲學生奪金鐘主持獎

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
活潑開朗的陳宇手握金鐘獎座拍照時，臉上很有戲。記者戴永華／攝影
活潑開朗的陳宇手握金鐘獎座拍照時，臉上很有戲。記者戴永華／攝影

宜蘭縣南澳高中學生陳宇主持「kakudan時光機」節目，拿下第55屆金鐘獎最佳兒童少年節目主持人獎，這位陽光少年踏上演藝之路完全是無心插柳，跟著同學去面試，誤打誤撞被選上去演電影，後來又被推荐去主持節目。他表示，並非鍾情於演藝之路，藉此平台傳承發揚泰雅文化才是責任與使命。

17歲高三生陳宇，身高170公分，有著黝黑陽光的外表，拿著金鐘獎座拍照時，臉上很有戲。他出生於南澳鄉泰雅族家庭，小時候跟著祖父去打獵，竟然完全聽不懂祖父用族語要教給他的技藝，他更佩服祖父母在早年沒什麼固定工作的情況下，憑著部落食農或捕獵等資源，扶育9名子女長大成人。

談到踏上演藝之路，他說，念小學五年級時，原住民導演陳潔瑤到部落選角色，他看到很多同學手上拿張紙不斷的背，好奇跟著同學去圖書館瞧，劇組人員叫他演，只記得演了很長一段時間，過幾天就被通知過了第一階段，到後來要他演出「只要我長大」的電影主角。

演戲對他而言，十分生活化，就是把最自然的自己表現出來，不會覺得前面有攝影機在拍他；這部戲使他入圍金馬新人獎，雖未得獎，卻已嶄露頭角；直到上高中後，經由劇組人員推荐接下時光機的主持棒，在一季的節目裡播出8集，與搭檔配合流暢自然，最後抱回金鐘主持人獎，這也是他第一次入圍就得獎，上台時穿著泰雅服飾，以母語致謝詞，感動了所有人。

今天縣長林姿妙約見表揚，肯定這位高三學生是宜蘭之光。陳宇的功課不錯，在校是班聯會主席，他表示，想繼續升學充實自己，未來不一定要繼續走演藝之路，螢幕或許是個平台，傳承泰雅族文化才是他的責任使命，期勉學弟妹們不要對自己的文化妄自菲薄，相信只要努力就會被看見。

活潑開朗的陳宇手握金鐘獎座拍照時，臉上很有戲。記者戴永華／攝影
活潑開朗的陳宇手握金鐘獎座拍照時，臉上很有戲。記者戴永華／攝影
宜蘭南澳高中部落學生陳宇勇奪第55屆金鐘獎最佳兒童少年節目主持人獎，縣長林姿妙今天表揚，縣議員及校長也到場同享榮耀。 記者戴永華／攝影
宜蘭南澳高中部落學生陳宇勇奪第55屆金鐘獎最佳兒童少年節目主持人獎，縣長林姿妙今天表揚，縣議員及校長也到場同享榮耀。 記者戴永華／攝影

電影 泰雅族 金鐘獎

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