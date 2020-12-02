飯店業做愛心 捐贈黎明教養院薑餅屋
聖誕節即將來臨，花蓮理想大地渡假飯店與雅理文化藝術基金會，送愛到花蓮黎明教養院，今天載著滿車的聖誕禮物與薑餅屋等點心，其中最搶眼的就是精心製作的大型薑餅屋，融入聖誕氛圍裝飾，像是童話故事中的糖果屋與院生們分享，傳遞祝福。
理想大地除了派人扮聖誕老公公外，這次捐贈拐杖麵包20支、8吋蜂巢糕20個、聖誕節薑餅屋20座、拐杖糖餅乾250包、聖誕節水果蛋糕20條、大型聖誕節薑餅屋1座，不但能作為應景裝飾，還能讓院生享用來自五星級飯店的精美糕點。
黎明教養院表示，感謝理想大地每年捐贈禮物，讓124位院生能度過快樂的聖誕節。其中一名楊姓院生說， 在許多禮物裡面最喜歡的就是薑餅屋，因為很好吃，看到聖誕老公公也很開心。
理想大地飯店協理林景泉說，在聖誕節前夕送愛心「是每年12月最重要的事」，針對社團學校也會有獎助學金，在溫馨的季節希望能拋磚引玉，給予公益團體多一些關愛，在接近聖誕節時，也會邀請廚師為黎明的院生享用餐點，為今年畫下圓滿的句點。
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