快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

飯店業做愛心 捐贈黎明教養院薑餅屋

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
黎明教養院生開心拿著薑餅屋，謝謝理想大地飯店做愛心。記者王思慧／攝影
黎明教養院生開心拿著薑餅屋，謝謝理想大地飯店做愛心。記者王思慧／攝影

聖誕節即將來臨，花蓮理想大地渡假飯店與雅理文化藝術基金會，送愛到花蓮黎明教養院，今天載著滿車的聖誕禮物與薑餅屋等點心，其中最搶眼的就是精心製作的大型薑餅屋，融入聖誕氛圍裝飾，像是童話故事中的糖果屋與院生們分享，傳遞祝福。

理想大地除了派人扮聖誕老公公外，這次捐贈拐杖麵包20支、8吋蜂巢糕20個、聖誕節薑餅屋20座、拐杖糖餅乾250包、聖誕節水果蛋糕20條、大型聖誕節薑餅屋1座，不但能作為應景裝飾，還能讓院生享用來自五星級飯店的精美糕點。

黎明教養院表示，感謝理想大地每年捐贈禮物，讓124位院生能度過快樂的聖誕節。其中一名楊姓院生說， 在許多禮物裡面最喜歡的就是薑餅屋，因為很好吃，看到聖誕老公公也很開心。

理想大地飯店協理林景泉說，在聖誕節前夕送愛心「是每年12月最重要的事」，針對社團學校也會有獎助學金，在溫馨的季節希望能拋磚引玉，給予公益團體多一些關愛，在接近聖誕節時，也會邀請廚師為黎明的院生享用餐點，為今年畫下圓滿的句點。

花蓮理想大地飯店捐贈聖誕禮物予黎明教養院，讓124名院生能度過快樂節慶。記者王思慧／攝影
花蓮理想大地飯店捐贈聖誕禮物予黎明教養院，讓124名院生能度過快樂節慶。記者王思慧／攝影

聖誕節 愛心

延伸閱讀

重拾花蓮玉里人回憶 台灣第一代行動郵車整裝待亮相

金門花蓮包機反應熱 徐榛蔚：盼促成定期航班

五月天拋加場彩蛋 首場粉絲傻眼氣炸：太不OK了

耶誕吃什麼？ 美福牛排館推出火雞派對組外帶

相關新聞

宜蘭雨太多桶柑裂成「開口笑」 農民自嘲心在淌血

宜蘭今年秋冬以來，因東北季風帶來豐沛水氣，連降多日豪雨，預計年底收成的桶柑、茂谷柑，因「飽水」裂成開口笑，三星鄉統計全鄉...

飯店業做愛心 捐贈黎明教養院薑餅屋

聖誕節即將來臨，花蓮理想大地渡假飯店與雅理文化藝術基金會，送愛到花蓮黎明教養院，今天載著滿車的聖誕禮物與薑餅屋等點心，其...

重拾花蓮玉里人回憶 台灣第一代行動郵車整裝待亮相

花蓮玉里鎮有全台唯一的行動郵局，30多年來服務偏鄉民眾，奔馳在最美縣道193線，如今已換第3代巴士接棒；第一代巴士最近經...

花蓮慈濟醫院研發本草飲 保健效果優於大陸、澳洲複方

新冠疫情進入第二波高峰，花蓮慈濟醫院利用中藥材，研發出中醫藥複方「淨斯本草飲」，經實驗證實可阻斷新冠病毒與細胞結合，還可...

太魯閣天祥梅花探頭 預計月中進入賞花期

全台近日感受到涼意，山區低溫催花，太魯閣國家公園內40多棵老梅樹已零星開花，太魯閣國家公園管理處今天在臉書分享花訊，雖然...

緩打造成50到64歲流感疫苗注射率低 基隆職場設站拉抬

公費流感疫苗恢復50到64歲成人接種首日，基隆市約有200人注射。衛生局今天表示，目前65歲以上、6歲以下注射率都已達到...

大陸貨俗擱大碗 公家機關能否買陸貨？宜議員掀爭議

市面上很多商品製造來自中國大陸，宜蘭縣議會民進黨議員今天審查年度預算時，針對公家機關採購大陸貨特別關切，甚至擔心買了引發...

蘇花天坑直通太平洋未阻斷 機車大貨車未開放蘇花改

宜蘭受東北季風影響降下大雨，台9丁線38.4公里武塔路段，昨下午因豪雨影響，北上車道路基流失，冒出小客車大小的「天坑」，...

台東縣地政處長沈碧恕 獲選行政院模範公務人員

台東縣政府地政處處長沈碧恕推動圖籍數位化、打造海綿城市及用地變更案預審制度，今年獲選行政院模範公務人員，縣府認為。她將可...

基隆獨立書店小獸書屋勇敢創業 鄭麗君來加持推薦4本書

在實體書店一片倒店潮中，基隆一家獨立書店「小獸書屋」日前開幕，勇敢創業，前文化部長鄭麗君特別來加持，她擔任選書人，分享海...

影／傷友能做就讓他做 主動廚房提供脊髓傷者友善職場

花蓮縣吉安鄉一處貨櫃打造成的工廠，員工們聚精會神，在水餃皮填入餡料，一粒粒過秤後，捏成漂亮飽滿的水餃；一旁有人雙手捧起煮...

主動廚房…賣餃子、滷味 採購取代捐款

走進花蓮縣吉安鄉以貨櫃打造成的「主動廚房」，只見員工聚精會神包水餃、剝蛋殼，有年輕人也有中壯年，他們的共通點是都坐著輪椅...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

南投埔里建醮全鎮吃素賣葷食被公審 公所講話了

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。