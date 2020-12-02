重拾花蓮玉里人回憶 台灣第一代行動郵車整裝待亮相

花蓮玉里鎮有全台唯一的行動郵局，30多年來服務偏鄉民眾，奔馳在最美縣道193線，如今已換第3代巴士接棒；第一代巴士最近經熱心鎮民出資整修，準備公開展示，營造成觀光景點。

早年政府針對偏遠地區民眾設置汽車「行動郵局」，全台最多曾有10多處，但隨著常設性郵局漸趨普遍，汽車行動郵局陸續廢止，只有玉里鎮留下目前全台唯一碩果僅存的「行動郵局」。

中華郵政公司花蓮郵局局長陳雍宗今天受訪表示，民國77年成立玉里汽車行動郵局，巡迴秀姑巒溪以東的德武、春日、松浦、觀音、東豐、樂合等6個里約4000人，以定點停靠的方式提供各項郵政服務。

第二代行動郵車104年功成身退時，郵局把車整理好捐給玉里鎮公所，放置在鎮民廣場上展示，多年來遊客絡繹不絕；歌手陳昇4年前還借用這部郵車拍攝歌曲MV。

玉里鎮民陳國政因租賃鎮民廣場對面一塊百坪土地，打算設置「黑熊市集」販售地方農產品和文創品，偶然間得知友人劉岸江收藏一輛第一代郵車，認為若能也展示出來，兩代郵車將相得益彰。

陳國政說，好不容易說服劉岸江割愛，但老車已破爛不堪，於是找人整修，用盡各種方法，耗費3個月時間，修理費和購車費共花了新台幣120萬元總算恢復郵車原貌。「我買這台破古董車，許多朋友笑我神經病，但是我覺得很值得，這是重拾玉里人的回憶。」

陳國政表示，修復完成的這輛第一代郵車預計12月25日前公開亮相，將結合「黑熊市集」營造玉里鎮新商圈，讓民眾參觀拍照促進觀光。