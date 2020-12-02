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宜蘭雨太多桶柑裂成「開口笑」 農民自嘲心在淌血
宜蘭今年秋冬以來，因東北季風帶來豐沛水氣，連降多日豪雨，預計年底收成的桶柑、茂谷柑，因「飽水」裂成開口笑，三星鄉統計全鄉39公頃果園，有3成受災，鄉長李志鏞接受農民陳情後，已請縣府農業處協助果農應對。農業處說，已請各公所回報災損情況。
宜蘭縣柑橘類種植面積約116公頃，集中在頭城、員山鄉、三星鄉等處，每年約在年底前採收上市。
最近正逢桶柑、茂谷柑的成熟期，卻碰到豪雨攪局，不僅外皮受水傷，果實也因水分「過多」，從內部爆裂，整片果園出現呈「開口笑」的落果，農友形容果實笑了，心卻在淌血。
因豪雨持續，三星鄉有農友指出，全鄉39公頃種植面積，落果已經佔3成，若雨勢未見停歇，預估過年前災情會更為慘重，且即便沒落果，果樹的柑橘也會因雨水充足無法收成，衝擊今年產量。
李志鏞說，最近他接獲許多農友陳情，因桶柑已進入收成階段，若豪雨不斷，預估收成會減少，他已經向縣府農業處提申請，希望協助幫果農爭取災損補助。
對此，縣府農業處指出，今年10月以來，已有果農通報災損，農糧署、鄉公所等單位組成的勘災小組，也陸續下鄉會勘，若達補助面積標準，會向中央申請災損救助。
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