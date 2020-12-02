花蓮慈濟醫院研發本草飲 保健效果優於大陸、澳洲複方

新冠疫情進入第二波高峰，花蓮慈濟醫院利用中藥材，研發出中醫藥複方「淨斯本草飲」，經實驗證實可阻斷新冠病毒與細胞結合，還可阻斷病毒穿透細胞，具有保健效果，優於大陸及澳洲複方。今天慈濟醫院舉行發表會，院長林欣榮表示，該草飲喝起來甘甜、好入口，現正申請專利中。

林欣榮指出，證嚴法師時常提到，中藥草中原本就有許多具有殺菌、抗病毒、驅毒、提升免疫力成分，剛好慈濟也在推中西醫合療，於是集結中西醫投入研究。由副院長黃志揚帶著研究團隊，與中醫部團隊從眾多藥草中，選出本土8種中草藥成分，整合開發多種暫名為「淨斯本草飲」中醫藥複方，開始進行實驗。

黃志揚表示，整個研究是在1、2年前部署，半年前開始實驗，目前實驗結果發現，由中藥藥方抑制病毒感染細胞，等同於保護細胞，目前著在防治，希望未來能證實有治療效果，並在東台灣種植中草藥。「淨斯本草飲」是中草藥磨碎後做成藥包，重量100公克，煮2小時濃縮成100毫升，使用起來很方便。

黃志揚說，在阻斷病毒穿透細胞方面，經多種複方、劑量，與澳洲複方及大陸複方蓮花清瘟膠囊比較後，慈濟藥包能在6毫克就能有效阻斷病毒結合人體細胞，其效用比24毫克的蓮花清瘟膠囊，藥效提升4倍；慈濟藥包12毫克就能與30毫克蓮花清瘟膠囊有相同的阻斷效果，藥效增強2.5倍。

另外，慈濟藥包18毫克就能超過阿比朵爾（Arbidol，俄羅斯化學西藥）的阻斷效果，黃志揚說，能避免西藥所造成的嚴重副作用。