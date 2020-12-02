太魯閣梅花零星綻放 太管處估12月中更盛開
氣溫逐漸降低，太魯閣國家公園的梅花也悄悄進入開花期；太管處預估，12月中之後進入盛花期，若沒遇到暴雨侵襲，花期能持續至明年初。
太魯閣國家公園管理處今天指出，最近這波低溫讓天祥的白梅陸續綻放，花期和往年差不多，目前是花季初期，想看到白茫茫花海，預計要等到12月中之後，若未遇到暴雨侵襲，能持續開花1個月。
太管處指出，天祥至文山一帶沿途種植梅樹，數量近百棵，其中又以天祥梅園歷史最為悠久，40多棵梅樹是中橫公路開通初期種植的，至今約有60年歷史，每年吸引不少遊客專程上山賞梅。
太管處指出，民眾上山後，可將車輛停放在天祥停車場，步行進入天祥梅園、文天祥公園等地賞梅，也呼籲民眾切勿攀折花木，以免觸法。
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