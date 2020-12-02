緩打造成50到64歲流感疫苗注射率低 基隆職場設站拉抬

公費流感疫苗恢復50到64歲成人接種首日，基隆市約有200人注射。衛生局今天表示，目前65歲以上、6歲以下注射率都已達到目標數，但50到64歲設定注射率21%，受緩打政策影響僅13.4%。疫苗僅剩7000多劑，提醒想接種的民眾及早注射。

基隆市衛生局表示，今年公費流感疫苗從10月5日開始施打，因為新冠肺炎疫情威脅，民眾接種意願提高，因此出現搶打現象。衛生福利部考量疫苗配置速度，擔心出現青黃不接狀況，宣布10月17日起50到64歲成人暫緩接種。

後來多縣市後又傳出疑注射流感疫苗不良反應事件，造成部分民眾接種意願降低。衛福部決定12月1日起恢復50到64歲成人接種公費流感疫苗，基隆市衛生局統計首日約200人接種。

衛生局表示，今年共採購9萬9040劑公費流感疫苗，設定65歲以上老人注射率為50%，目前已近52%達標。50到64歲成人注射率設定21%，目前僅13.4%，疫苗尚剩7000多劑，須多由50到64歲成人接種才能達標。

因為50到64歲族群不少比例仍在工作，衛生局近期除在社區設站提供接種服務，也會前往職場設站，希望能拉高50到64歲成人注射率。

衛生局表示，6歲以下幼童接種流感疫苗要打2劑，間隔1個月。目前約有1000名幼童接種第1劑後，過了1個月仍未接種第2劑，提醒家長記得帶幼童注射第2劑疫苗。