快訊

影／口罩國家隊又出包 台灣精碳外流400萬片牟利1700萬

振興三倍券領用人數九成七 使用期限至12月31日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緩打造成50到64歲流感疫苗注射率低 基隆職場設站拉抬

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
公費流感疫苗12月1日起恢復50到64歲成人接種，基隆市目前剩約7000劑疫苗，提醒民眾把握時間注射。圖／聯合報系資料照片
公費流感疫苗12月1日起恢復50到64歲成人接種，基隆市目前剩約7000劑疫苗，提醒民眾把握時間注射。圖／聯合報系資料照片

公費流感疫苗恢復50到64歲成人接種首日，基隆市約有200人注射。衛生局今天表示，目前65歲以上、6歲以下注射率都已達到目標數，但50到64歲設定注射率21%，受緩打政策影響僅13.4%。疫苗僅剩7000多劑，提醒想接種的民眾及早注射。

基隆市衛生局表示，今年公費流感疫苗從10月5日開始施打，因為新冠肺炎疫情威脅，民眾接種意願提高，因此出現搶打現象。衛生福利部考量疫苗配置速度，擔心出現青黃不接狀況，宣布10月17日起50到64歲成人暫緩接種。

後來多縣市後又傳出疑注射流感疫苗不良反應事件，造成部分民眾接種意願降低。衛福部決定12月1日起恢復50到64歲成人接種公費流感疫苗，基隆市衛生局統計首日約200人接種。

衛生局表示，今年共採購9萬9040劑公費流感疫苗，設定65歲以上老人注射率為50%，目前已近52%達標。50到64歲成人注射率設定21%，目前僅13.4%，疫苗尚剩7000多劑，須多由50到64歲成人接種才能達標。

因為50到64歲族群不少比例仍在工作，衛生局近期除在社區設站提供接種服務，也會前往職場設站，希望能拉高50到64歲成人注射率。

衛生局表示，6歲以下幼童接種流感疫苗要打2劑，間隔1個月。目前約有1000名幼童接種第1劑後，過了1個月仍未接種第2劑，提醒家長記得帶幼童注射第2劑疫苗。

流感疫苗 衛生局 基隆

延伸閱讀

歐盟最晚12月底核准疫苗 法德規劃2021年初施打

挑戰新冠肺炎／司徒惠康：新冠疫苗屢創百年疫苗紀錄

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

成人流感疫苗昨起恢復施打 學者提醒：應打鐵趁熱

相關新聞

太魯閣天祥梅花探頭 預計月中進入賞花期

全台近日感受到涼意，山區低溫催花，太魯閣國家公園內40多棵老梅樹已零星開花，太魯閣國家公園管理處今天在臉書分享花訊，雖然...

緩打造成50到64歲流感疫苗注射率低 基隆職場設站拉抬

公費流感疫苗恢復50到64歲成人接種首日，基隆市約有200人注射。衛生局今天表示，目前65歲以上、6歲以下注射率都已達到...

大陸貨俗擱大碗 公家機關能否買陸貨？宜議員掀爭議

市面上很多商品製造來自中國大陸，宜蘭縣議會民進黨議員今天審查年度預算時，針對公家機關採購大陸貨特別關切，甚至擔心買了引發...

蘇花天坑直通太平洋未阻斷 機車大貨車未開放蘇花改

宜蘭受東北季風影響降下大雨，台9丁線38.4公里武塔路段，昨下午因豪雨影響，北上車道路基流失，冒出小客車大小的「天坑」，...

台東縣地政處長沈碧恕 獲選行政院模範公務人員

台東縣政府地政處處長沈碧恕推動圖籍數位化、打造海綿城市及用地變更案預審制度，今年獲選行政院模範公務人員，縣府認為。她將可...

基隆獨立書店小獸書屋勇敢創業 鄭麗君來加持推薦4本書

在實體書店一片倒店潮中，基隆一家獨立書店「小獸書屋」日前開幕，勇敢創業，前文化部長鄭麗君特別來加持，她擔任選書人，分享海...

影／傷友能做就讓他做 主動廚房提供脊髓傷者友善職場

花蓮縣吉安鄉一處貨櫃打造成的工廠，員工們聚精會神，在水餃皮填入餡料，一粒粒過秤後，捏成漂亮飽滿的水餃；一旁有人雙手捧起煮...

主動廚房…賣餃子、滷味 採購取代捐款

走進花蓮縣吉安鄉以貨櫃打造成的「主動廚房」，只見員工聚精會神包水餃、剝蛋殼，有年輕人也有中壯年，他們的共通點是都坐著輪椅...

陳守實「主動廚房」 助脊傷友

曾在台北廣告圈做得有聲有色的陳守實，為幫助身障者，舉家東漂花蓮，傾畢生積蓄打造「主動廚房」，提供脊髓損傷者工作機會和友善...

花蓮成立智慧英語學習體驗室

花蓮縣政府響應2030年雙語國家政策，選擇縣內觀光景點、學校共63個場所，拍攝實境英語教學影片，結合英語教學廠商App，...

知本光電案判卡 縣府急了解理由

台東縣卑南族卡大地布部落領袖不滿得標廠商在知本開發光電園區，未經「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向行政法院...

豪雨致災 蘇花路段「天坑」通太平洋

東北季風為北部和東部帶來豪大雨，災情陸續傳出。宜蘭縣昨下午1時40分許，蘇花公路台9丁線38.4公里武塔路段，北上車道路...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

超搶手 ！金門短期臨時工抽籤 770人搶300個名額

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。