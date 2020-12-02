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大陸貨俗擱大碗 公家機關能否買陸貨？宜議員掀爭議

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨議員吳宏謀主張縣警局採購的監視器及空拍機不能來自大陸，否則恐怕會有資安問題。圖／翻攝縣議會直播系統
民進黨議員吳宏謀主張縣警局採購的監視器及空拍機不能來自大陸，否則恐怕會有資安問題。圖／翻攝縣議會直播系統

市面上很多商品製造來自中國大陸，宜蘭縣議會民進黨議員今天審查年度預算時，針對公家機關採購大陸貨特別關切，甚至擔心買了引發資安問題；遭國民黨議員反駁，有些大陸商品俗擱大碗又滿意，不要陷入陸貨就是劣質品的迷思。

宜蘭縣議會今天審查警察局110年預算，民進黨議員吳宏謀及謝燦輝等人關心採購問題，除了主張購買的監視器必須是台灣製外，在質詢縣警局資訊室時，提及空拍機採購能否買大陸空拍機？此舉恐怕會衍生資安問題，愛國就是要買國貨。

縣警局資訊室表示，很多空拍機都是大陸廠牌，政府有規定不能採買大陸的空拍機，但尚未明確訂出不能購買哪一種廠牌。

除了空拍機不能買大陸貨，縣議員劉添梧等人日前質詢民政處時，也批評縣府舉辦蘭陽媽祖文化節活動採購的衣物及帽子是大陸，並不適當。

今天民進黨議員一連串發言質詢後，國民黨縣議員陳鴻禧跳出來表示，大陸貨有什麼不好？大家華為早就有5G商品，做得很好啊，有些東西「俗擱大碗又滿溢」，誰說來自大陸就是劣質品？不要陷入這個迷思；現在大家周邊使用的東西很多不都來自大陸嗎？若是功能強好用又便宜，大陸貨也不錯。

吳宏謀接著說，他只是認為買空拍機會有資安問題，這部分要考慮，如果國貨與大陸貨比較之下，價格相同功能差不多，當然就是要愛用國貨才對。

面對民進黨議員質詢不能買陸貨，國民黨縣議員陳鴻禧反駁，有些陸貨「俗擱大碗又滿溢」，不要陷入劣質品的迷思。本報資料照
面對民進黨議員質詢不能買陸貨，國民黨縣議員陳鴻禧反駁，有些陸貨「俗擱大碗又滿溢」，不要陷入劣質品的迷思。本報資料照

空拍機 民進黨 資安

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