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蘇花天坑直通太平洋未阻斷 機車大貨車未開放蘇花改

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
天坑路段警方及公路單位派員協助交管。記者張議晨/翻攝
天坑路段警方及公路單位派員協助交管。記者張議晨/翻攝

宜蘭受東北季風影響降下大雨，台9丁線38.4公里武塔路段，昨下午因豪雨影響，北上車道路基流失，冒出小客車大小的「天坑」，洞口可直窺太平洋，所幸無人車傷亡。今上午雨勢較緩，公路總局派員封閉該車道，僅留單線雙向，由工程人員機動管制放行。

公路總局第四區養護工程處表示，天坑長14公尺、寬3公尺，目前已投入人力、機具搶修，路基坍方無擴大跡象，但路基流失面積大，何時完工需進一步評估才能確定。

目前蘇花改南澳至和平段，僅開放小客車、大客車通行，大貨車尚未開放，是否提前開放行駛蘇花改。公路總局則說，因坍方路段仍可通行，未達因雨致災阻斷4小時標準，因此暫未評估開放機車、大貨車通行蘇花改。

公路總局提醒，因連日多雨，山區道路邊坡土石鬆軟，民眾若沒有什麼事，請盡量避免進出山區道路。

天坑長14公尺、寬3公尺，洞口可以直窺太平洋。記者張議晨/翻攝
天坑長14公尺、寬3公尺，洞口可以直窺太平洋。記者張議晨/翻攝

蘇花改 天坑 車道

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