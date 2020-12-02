快訊

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

美軍情報處長來台被曝光 嚴德發：國防部配合辦理 不便說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆獨立書店小獸書屋勇敢創業 鄭麗君來加持推薦4本書

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供

在實體書店一片倒店潮中，基隆一家獨立書店「小獸書屋」日前開幕，勇敢創業，前文化部長鄭麗君特別來加持，她擔任選書人，分享海洋文化選書，她推薦4本書，推薦大家從不同的視野與關懷，重新看待我們與海洋的連結。

位在基隆田寮河畔的小獸書屋，上月29日開幕，特別安排了開幕講座，邀請前文化部長鄭麗君擔任本月選書人，來到現場分享精采的選書與閱讀的迷人之處。

鄭麗君以這個海港城市的海洋文化為題，她的選書分別是小說「複眼人」、散文「大海之眼」、紀實文學「黑潮漂流」、詩集「島嶼派」，推薦大家從不同的視野與關懷，重新看待我們與海洋的連結。

基隆市文化局長陳靜萍今天說，現在書店經營不容易，尤其是獨立書店更不容易做，基隆小獸書屋願意出來非常令人感動，空間雖然不大，但主題明確，進到裡面感覺很溫馨。選書是書屋的靈魂，有不同的主題及個人化，讓人會很想「膩」在裡享享受書香的時光。

小獸書屋以「自然探索、動物平權、環境友善、文學漫遊」為題，於每季安排不同的主題，並邀請各界選書人、精選店內選物，甚至跨界與藝術家合作，每月展出單幅原畫，讓每一次來到小獸書屋的客人，都有不同的驚喜與體驗。

另外，本月展出的單幅原畫，則邀請基隆在地知名畫家－王傑老師，展出「忘憂谷」原畫，從他的水彩畫作中，眺望最在地的海洋美景。小獸書屋不只是一家書店，更是閱讀與交流分享平台，每月都會安排主題講座，並透過會員機制的經營，串連基隆在地店家優惠，延伸出多元觸角，希望大家像小獸一樣，用本能探索關懷，共同營造在地的美好生活。

本月講座為潛進深海世界，時間在12月11日晚間，地點在基隆市信義區義九路2號2樓，講座費用會員200元，非會員400元，講師為Spark 趙健舜 / 藍色脈動創辦人，報名網址｜https://forms.gle/JzYnSpzJKeTfF2xY6

基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供
基隆獨立書店小獸書屋開幕，鄭麗君來加持選書推薦4本書。圖／小獸書屋提供

基隆 鄭麗君 獨立書店

延伸閱讀

東北季風影響 新北基隆宜蘭豪雨特報

基隆山海美味盡享 農產結合餐廳開發15特色料理享優惠

基隆都市地價指數7區都漲 七堵最高 房市前景好

穿越古今AR、VR數位館 大沙灣文化園區服務中心今動工

相關新聞

蘇花天坑直通太平洋未阻斷 機車大貨車未開放蘇花改

宜蘭受東北季風影響降下大雨，台9丁線38.4公里武塔路段，昨下午因豪雨影響，北上車道路基流失，冒出小客車大小的「天坑」，...

台東縣地政處長沈碧恕 獲選行政院模範公務人員

台東縣政府地政處處長沈碧恕推動圖籍數位化、打造海綿城市及用地變更案預審制度，今年獲選行政院模範公務人員，縣府認為。她將可...

基隆獨立書店小獸書屋勇敢創業 鄭麗君來加持推薦4本書

在實體書店一片倒店潮中，基隆一家獨立書店「小獸書屋」日前開幕，勇敢創業，前文化部長鄭麗君特別來加持，她擔任選書人，分享海...

影／傷友能做就讓他做 主動廚房提供脊髓傷者友善職場

花蓮縣吉安鄉一處貨櫃打造成的工廠，員工們聚精會神，在水餃皮填入餡料，一粒粒過秤後，捏成漂亮飽滿的水餃；一旁有人雙手捧起煮...

主動廚房…賣餃子、滷味 採購取代捐款

走進花蓮縣吉安鄉以貨櫃打造成的「主動廚房」，只見員工聚精會神包水餃、剝蛋殼，有年輕人也有中壯年，他們的共通點是都坐著輪椅...

陳守實「主動廚房」 助脊傷友

曾在台北廣告圈做得有聲有色的陳守實，為幫助身障者，舉家東漂花蓮，傾畢生積蓄打造「主動廚房」，提供脊髓損傷者工作機會和友善...

花蓮成立智慧英語學習體驗室

花蓮縣政府響應2030年雙語國家政策，選擇縣內觀光景點、學校共63個場所，拍攝實境英語教學影片，結合英語教學廠商App，...

知本光電案判卡 縣府急了解理由

台東縣卑南族卡大地布部落領袖不滿得標廠商在知本開發光電園區，未經「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向行政法院...

豪雨致災 蘇花路段「天坑」通太平洋

東北季風為北部和東部帶來豪大雨，災情陸續傳出。宜蘭縣昨下午1時40分許，蘇花公路台9丁線38.4公里武塔路段，北上車道路...

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

宜蘭受東北季風影響，連降3日豪雨，今晚間冬山鄉三堵三路與三堵路稻田，因水量宣洩不及淹沒田埂道路，五結鄉五十二甲濕地，則因...

台東知本光電聲請停止執行獲准 部落看法兩極

台東知本光電開發案，去年6月部落舉辦諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。不過，部落不同意開發族人認為縣...

影／雨下不停！邊坡落石大坍方 宜蘭福山植物園道路中斷

宜蘭接連下了幾天雨勢未歇，今天陸續傳出災情。宜蘭員山鄉前往福山植物園的台7丁線，下午發生道路邊坡坍方，目前 石塊仍持續滑...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%

超搶手 ！金門短期臨時工抽籤 770人搶300個名額

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。