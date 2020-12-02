基隆獨立書店小獸書屋勇敢創業 鄭麗君來加持推薦4本書

在實體書店一片倒店潮中，基隆一家獨立書店「小獸書屋」日前開幕，勇敢創業，前文化部長鄭麗君特別來加持，她擔任選書人，分享海洋文化選書，她推薦4本書，推薦大家從不同的視野與關懷，重新看待我們與海洋的連結。

位在基隆田寮河畔的小獸書屋，上月29日開幕，特別安排了開幕講座，邀請前文化部長鄭麗君擔任本月選書人，來到現場分享精采的選書與閱讀的迷人之處。

鄭麗君以這個海港城市的海洋文化為題，她的選書分別是小說「複眼人」、散文「大海之眼」、紀實文學「黑潮漂流」、詩集「島嶼派」，推薦大家從不同的視野與關懷，重新看待我們與海洋的連結。

基隆市文化局長陳靜萍今天說，現在書店經營不容易，尤其是獨立書店更不容易做，基隆小獸書屋願意出來非常令人感動，空間雖然不大，但主題明確，進到裡面感覺很溫馨。選書是書屋的靈魂，有不同的主題及個人化，讓人會很想「膩」在裡享享受書香的時光。

小獸書屋以「自然探索、動物平權、環境友善、文學漫遊」為題，於每季安排不同的主題，並邀請各界選書人、精選店內選物，甚至跨界與藝術家合作，每月展出單幅原畫，讓每一次來到小獸書屋的客人，都有不同的驚喜與體驗。

另外，本月展出的單幅原畫，則邀請基隆在地知名畫家－王傑老師，展出「忘憂谷」原畫，從他的水彩畫作中，眺望最在地的海洋美景。小獸書屋不只是一家書店，更是閱讀與交流分享平台，每月都會安排主題講座，並透過會員機制的經營，串連基隆在地店家優惠，延伸出多元觸角，希望大家像小獸一樣，用本能探索關懷，共同營造在地的美好生活。