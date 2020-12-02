快訊

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

3天累積34例！本日新冠境外移入加6例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／傷友能做就讓他做 主動廚房提供脊髓傷者友善職場

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
陳守實怕傷友等不及，購置貨櫃讓臨時的主動廚房得以開張，目前有7名脊髓損傷傷友在此工作。記者王燕華／攝影
陳守實怕傷友等不及，購置貨櫃讓臨時的主動廚房得以開張，目前有7名脊髓損傷傷友在此工作。記者王燕華／攝影

花蓮縣吉安鄉一處貨櫃打造成的工廠，員工們聚精會神，在水餃皮填入餡料，一粒粒過秤後，捏成漂亮飽滿的水餃；一旁有人雙手捧起煮熟的雞蛋，左右揉轉，蛋殼迅速脫去，這裡是主動廚房，員工們有男有女，有年輕人也有中壯年，共通點是他們都坐著輪椅。

７名員工都是脊髓損傷者，採論件計酬領薪。在五星級餐廳主廚李子竟幫助下，除了現有的松露剝皮辣椒、牛肉洋蔥口味手工水餃，以及滷蛋、滷豬腳、滷蹄膀、生鮮芋頭心，新產品芋心獅子頭、蜜香冰糖芋頭、松露剝皮辣椒、花蓮野菜手工水餃，近日也上線。

這處專為脊髓傷友打造的友善職場，由負責人陳守實發想。60歲的他是基督徒，小學4年級受洗；講義氣、好交朋友的他，從補習班、立委助理、廣告公司做起，也跨足唱片界行銷，當時幾乎天天從晚餐喝到天亮。

21年前，台灣發生多起獨居老人倒在家中猝死，無人聞問的悲涼事件。陳守實一個印刷業友人問他「是不是該用廣告公司的資源，為獨老盡心力？」做什麼事都全力以赴的他，遍訪專家學者、社福團體探討獨老問題，最後找上弘道老人基金會，連結唱片圈人脈發行「生命之歌」專輯，銷售所得捐給弘道作為銀髮中途之家的開辦費用。

闖蕩江湖30年後，2003年陳守實重回教會懷抱，2007年成立鳴石聖樂團，發行聖樂專輯，除了聖工，其他心力全投入公益，並接觸脊髓傷友，2013年到花蓮辦「輪旋曲」愛心募款音樂會，短短幾天募到上千萬元，全數補助東部脊髓損傷傷友購置電動輪椅。

但陳守實覺得還不夠。許多脊髓傷友告訴他「想工作但苦無機會」，觸動他成立主動廚房，助弱勢尊嚴就業的想法，在花蓮企業家方來興大力支持下，舉家東漂，傾畢生積蓄在吉安鄉購地設廠。

他計畫建置180坪的農產品初級加工廠，接納30名傷友工作，因經費龐大需時籌備，又怕傷友等不及，先租地添購兩個貨櫃屋，「主動廚房」開張了，雖是臨時性質，但環境乾淨，通道可讓輪椅通行，也有冷氣，讓傷友有舒適友善的工作場域。

員工「阿關」17歲被酒駕撞傷，坐輪椅19年，手部變形、無力，芋頭初級加工、整理野菜、包水餃等需要較細膩的手指動作，阿關無法勝任，陳守實絞盡腦汁想出賣滷蛋。

旁人看似簡單的剝蛋殼，對手指變形的「阿關」是一大挑戰，阿關笑說「剛開始爛得一塌糊塗」，上千顆雞蛋破掉只能丟棄，但陳守實沒放棄，繼續訓練，如今阿關3小時就能剝3箱約600顆蛋。

甜蜜的煩惱又來了，「這麼多蛋要賣給誰呢？」陳守實說，「傷友能做，就不能讓他少做」，他每晚忙到近11時，放下所有工作調整滷湯，把剝好的雞蛋下鍋滷，一早8時就到廚房煮蛋，讓阿關有蛋可剝；為賣出更多滷蛋，還研發雞腿、雞翅、雞腳、牛肉腱子心、牛肚、蹄膀、豬腳等滷味，也要開始限量銷售。

另一對員工是傷友夫妻小歐與美雅，兩人原本趕市集到處擺攤，但坐輪椅行動不方便，收入也不穩定，一起來到主動廚房工作，手腳俐落些，一個人一天可以賺到一千多元，工作環境也好，讓他們很滿意。

20年來都在幕後默默做公益的陳守實，為了主動廚房，走到幕前大力行銷。他說，主動廚房的目的是讓身障朋友有工作競爭力，真正賺得到合理報酬的工作項目，產出也符合市場需求，而非單純消耗民眾的愛心。有朋友得知想幫忙，他總說「採購取代捐款」，絕不能讓弱勢朋友有一絲絲被憐憫、受施捨的負面感受，「因為他們如你我一樣有尊嚴，有被尊重的需要。」，已有不少企業、個人認同他的理念，加入訂購行列。

脊髓損傷傷友「阿關」雖然手指不靈活，但靠在主動廚房剝蛋殼，也能賺取收入。記者王燕華／攝影
脊髓損傷傷友「阿關」雖然手指不靈活，但靠在主動廚房剝蛋殼，也能賺取收入。記者王燕華／攝影
陳守實在花蓮創辦「主動廚房」，提供脊髓損傷傷友一個友善職場，讓他們能夠尊嚴就業。記者王燕華／攝影
陳守實在花蓮創辦「主動廚房」，提供脊髓損傷傷友一個友善職場，讓他們能夠尊嚴就業。記者王燕華／攝影
陳守實憑著堅定的信仰，在花蓮創辦「主動廚房」，為脊髓損傷傷友打造溫暖、友善的職場。記者王燕華／攝影
陳守實憑著堅定的信仰，在花蓮創辦「主動廚房」，為脊髓損傷傷友打造溫暖、友善的職場。記者王燕華／攝影
陳守實在花蓮創辦「主動廚房」，提供脊髓損傷傷友一個友善職場，讓他們能夠尊嚴就業。記者王燕華／攝影
陳守實在花蓮創辦「主動廚房」，提供脊髓損傷傷友一個友善職場，讓他們能夠尊嚴就業。記者王燕華／攝影
陳守實在花蓮創辦「主動廚房」，提供脊髓損傷傷友一個友善職場，讓他們能夠尊嚴就業。記者王燕華／攝影
陳守實在花蓮創辦「主動廚房」，提供脊髓損傷傷友一個友善職場，讓他們能夠尊嚴就業。記者王燕華／攝影

雞蛋

延伸閱讀

白河商圈馬拉松周日登場 輪椅組為身障選手加油

佑統董座妻生產童醫院急手術 感恩捐贈加大尺寸輪椅

賣沒賺手工水餃好賺嗎？ 網曝「關鍵2點」勸退：純頭

眾人讚爆芋泥卻討厭芋頭？ 網曝關鍵「化學香精才是真愛」

相關新聞

影／傷友能做就讓他做 主動廚房提供脊髓傷者友善職場

花蓮縣吉安鄉一處貨櫃打造成的工廠，員工們聚精會神，在水餃皮填入餡料，一粒粒過秤後，捏成漂亮飽滿的水餃；一旁有人雙手捧起煮...

主動廚房…賣餃子、滷味 採購取代捐款

走進花蓮縣吉安鄉以貨櫃打造成的「主動廚房」，只見員工聚精會神包水餃、剝蛋殼，有年輕人也有中壯年，他們的共通點是都坐著輪椅...

陳守實「主動廚房」 助脊傷友

曾在台北廣告圈做得有聲有色的陳守實，為幫助身障者，舉家東漂花蓮，傾畢生積蓄打造「主動廚房」，提供脊髓損傷者工作機會和友善...

花蓮成立智慧英語學習體驗室

花蓮縣政府響應2030年雙語國家政策，選擇縣內觀光景點、學校共63個場所，拍攝實境英語教學影片，結合英語教學廠商App，...

知本光電案判卡 縣府急了解理由

台東縣卑南族卡大地布部落領袖不滿得標廠商在知本開發光電園區，未經「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向行政法院...

豪雨致災 蘇花路段「天坑」通太平洋

東北季風為北部和東部帶來豪大雨，災情陸續傳出。宜蘭縣昨下午1時40分許，蘇花公路台9丁線38.4公里武塔路段，北上車道路...

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

宜蘭受東北季風影響，連降3日豪雨，今晚間冬山鄉三堵三路與三堵路稻田，因水量宣洩不及淹沒田埂道路，五結鄉五十二甲濕地，則因...

台東知本光電聲請停止執行獲准 部落看法兩極

台東知本光電開發案，去年6月部落舉辦諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。不過，部落不同意開發族人認為縣...

影／雨下不停！邊坡落石大坍方 宜蘭福山植物園道路中斷

宜蘭接連下了幾天雨勢未歇，今天陸續傳出災情。宜蘭員山鄉前往福山植物園的台7丁線，下午發生道路邊坡坍方，目前 石塊仍持續滑...

臺東醫療新篇章／用網路代替馬路　5G視訊看診打破距離

海端鄉是臺東縣面積最大的鄉鎮，同時也是全國人口密度最低的地方，住民以布農族為主。

印尼移工不來憂缺工加劇漁會理事長喊話：延長工作年限

印尼疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心即日起限制印尼移工來台，仰賴移工人力的漁業界，憂心缺工狀況會「雪上加霜」，蘇澳區漁會理...

台東張惠妹跨年演唱會 衛生局：要求戴口罩入場

秋冬防疫專案今天上路，民眾進入八大類高感染傳播風險場所需強制戴口罩，因應這個月31日張惠妹台東舉辦跨年演唱會，台東縣衛生...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

台中水湳中央公園6日啟用辦活動 周邊交管看這裡

雨超大！宜蘭蘇澳狂降暴雨 在地人驚訝：跟颱風有得比

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。