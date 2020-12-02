影／傷友能做就讓他做 主動廚房提供脊髓傷者友善職場

花蓮縣吉安鄉一處貨櫃打造成的工廠，員工們聚精會神，在水餃皮填入餡料，一粒粒過秤後，捏成漂亮飽滿的水餃；一旁有人雙手捧起煮熟的雞蛋，左右揉轉，蛋殼迅速脫去，這裡是主動廚房，員工們有男有女，有年輕人也有中壯年，共通點是他們都坐著輪椅。

７名員工都是脊髓損傷者，採論件計酬領薪。在五星級餐廳主廚李子竟幫助下，除了現有的松露剝皮辣椒、牛肉洋蔥口味手工水餃，以及滷蛋、滷豬腳、滷蹄膀、生鮮芋頭心，新產品芋心獅子頭、蜜香冰糖芋頭、松露剝皮辣椒、花蓮野菜手工水餃，近日也上線。

這處專為脊髓傷友打造的友善職場，由負責人陳守實發想。60歲的他是基督徒，小學4年級受洗；講義氣、好交朋友的他，從補習班、立委助理、廣告公司做起，也跨足唱片界行銷，當時幾乎天天從晚餐喝到天亮。

21年前，台灣發生多起獨居老人倒在家中猝死，無人聞問的悲涼事件。陳守實一個印刷業友人問他「是不是該用廣告公司的資源，為獨老盡心力？」做什麼事都全力以赴的他，遍訪專家學者、社福團體探討獨老問題，最後找上弘道老人基金會，連結唱片圈人脈發行「生命之歌」專輯，銷售所得捐給弘道作為銀髮中途之家的開辦費用。

闖蕩江湖30年後，2003年陳守實重回教會懷抱，2007年成立鳴石聖樂團，發行聖樂專輯，除了聖工，其他心力全投入公益，並接觸脊髓傷友，2013年到花蓮辦「輪旋曲」愛心募款音樂會，短短幾天募到上千萬元，全數補助東部脊髓損傷傷友購置電動輪椅。

但陳守實覺得還不夠。許多脊髓傷友告訴他「想工作但苦無機會」，觸動他成立主動廚房，助弱勢尊嚴就業的想法，在花蓮企業家方來興大力支持下，舉家東漂，傾畢生積蓄在吉安鄉購地設廠。

他計畫建置180坪的農產品初級加工廠，接納30名傷友工作，因經費龐大需時籌備，又怕傷友等不及，先租地添購兩個貨櫃屋，「主動廚房」開張了，雖是臨時性質，但環境乾淨，通道可讓輪椅通行，也有冷氣，讓傷友有舒適友善的工作場域。

員工「阿關」17歲被酒駕撞傷，坐輪椅19年，手部變形、無力，芋頭初級加工、整理野菜、包水餃等需要較細膩的手指動作，阿關無法勝任，陳守實絞盡腦汁想出賣滷蛋。

旁人看似簡單的剝蛋殼，對手指變形的「阿關」是一大挑戰，阿關笑說「剛開始爛得一塌糊塗」，上千顆雞蛋破掉只能丟棄，但陳守實沒放棄，繼續訓練，如今阿關3小時就能剝3箱約600顆蛋。

甜蜜的煩惱又來了，「這麼多蛋要賣給誰呢？」陳守實說，「傷友能做，就不能讓他少做」，他每晚忙到近11時，放下所有工作調整滷湯，把剝好的雞蛋下鍋滷，一早8時就到廚房煮蛋，讓阿關有蛋可剝；為賣出更多滷蛋，還研發雞腿、雞翅、雞腳、牛肉腱子心、牛肚、蹄膀、豬腳等滷味，也要開始限量銷售。

另一對員工是傷友夫妻小歐與美雅，兩人原本趕市集到處擺攤，但坐輪椅行動不方便，收入也不穩定，一起來到主動廚房工作，手腳俐落些，一個人一天可以賺到一千多元，工作環境也好，讓他們很滿意。

20年來都在幕後默默做公益的陳守實，為了主動廚房，走到幕前大力行銷。他說，主動廚房的目的是讓身障朋友有工作競爭力，真正賺得到合理報酬的工作項目，產出也符合市場需求，而非單純消耗民眾的愛心。有朋友得知想幫忙，他總說「採購取代捐款」，絕不能讓弱勢朋友有一絲絲被憐憫、受施捨的負面感受，「因為他們如你我一樣有尊嚴，有被尊重的需要。」，已有不少企業、個人認同他的理念，加入訂購行列。