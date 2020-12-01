宜蘭與慈濟簽合作共善備忘錄 林姿妙：帶來安定的力量
慈濟基金會近年來在宜蘭的救災關懷與陪伴做出很多努力付出，今天宜蘭縣政府與慈濟基金會共同簽訂合作共善備忘錄，未來縣政府各局處將與慈濟有更多更廣的合作，包括長者照顧、愛心共餐、貧童助學等，建立慈善關懷及防災協防機制。
很多重大災難場合都可以見到慈濟人身影，尤其宜蘭在發生普悠瑪列車翻覆造成死傷，慈濟馬上有人到場協助，發揮安撫人心的力量。慈濟基金會今年陸續與各縣市政府簽訂合作備忘錄，今天來到宜蘭，由縣長林姿妙與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表，共同簽署「合作共善備忘錄」。
縣長林姿妙表示，政府力量有限，所以更需要民間力量共同投入，慈濟人就是一種安定的力量，慈濟深耕宜蘭，足跡不僅遍步全國，只要有需要的地方，就有慈濟人的腳步，希望能藉著備忘錄的合作基礎，把慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文等工作推行得更周延，民眾感受到社會的溫暖。
慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，他求學階段在宜蘭住過10年，有深厚情感，此次簽訂合作備忘錄整合了慈濟四大志業的資源，之後縣政府各局處將與慈濟有更多的合作，長者照顧、愛心共餐、貧童助學等服務。
宜蘭縣府期盼慈濟在「慈善關懷合作案」，「看見希望安心就學」方案提供助學補助，「居家安全改善方案」改善社區長者居家安全，「獨居老人住宅用火災警報器補助計畫」協助檢視獨居老人家住宅用火災警報器設置。
「防災教育合作案」方面，協助各級單位人員及社會大眾、機關團體學校等提供防災士培訓支援機制，期望慈濟與縣府合作培育「防災士」教育民眾疏散、通報災情等，讓民眾在面對大型災害時能快速反應，降低損害。
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