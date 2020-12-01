台東知本光電聲請停止執行獲准 部落看法兩極

台東知本光電開發案，去年6月部落舉辦諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。不過，部落不同意開發族人認為縣府及廠商未踐行原住民諮商同意權，且投票程序有瑕疵，今年向台北高等行政法院聲請停止執行，欲暫停開發，法院昨裁准聲請。消息傳回部落態度兩極化。

「這對部落而言是好的開始。」卡大地布部落拉罕（頭目）林文祥說，站在部落立場，不是什麼東西（光電）不好或怎麼樣，主要是縣府和廠商的說明不夠清楚，一開始只有講利沒有講弊，當然對他及部落其他人而言沒有信心接受，這光電案重新退回，重新和部落溝通，相信大家都能接受。

卡大地布族人、縣議員、陳政宗表示，部落部落3大家族「瑪琺流」、「巴卡魯固」及「羅琺尼耀」的拉罕（頭目）聽到這個行政法院裁決消息後，都認為這裁決對部落的主權和文化權上有一定的意義，也表示法院有尊重部落的主權，未來，在爭議未解決前，他和部落繼續堅守部落立場。

「聽到法院這裁定結果，很失望！遺憾！」同意開發的族人田勇志說，知本光電開發他認為或許是對部落一個很好的發展契機，無論是就業或回饋金對部落來說，都有實質的幫助，反倒是沒了光電開發，以部落目前的能力，再過30、50年，那裡（光電開法場域）一樣會是荒煙蔓草。