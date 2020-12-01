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印尼移工不來憂缺工加劇漁會理事長喊話：延長工作年限

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
仰賴外籍移工的漁業界，認為缺工問題在疫情未見降溫的當下「無解」。記者張議晨／攝影
仰賴外籍移工的漁業界，認為缺工問題在疫情未見降溫的當下「無解」。記者張議晨／攝影

印尼疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心即日起限制印尼移工來台，仰賴移工人力的漁業界，憂心缺工狀況會「雪上加霜」，蘇澳區漁會理事長蔡源龍滿臉無奈，認為缺工問題難解，喊話中央盼提配套，讓滿12年移工可專案續留台灣至疫情結束。

蘇澳區漁會所處的南方澳漁港，是台灣漁獲捕撈重鎮，船員多以外籍移工為主，又以印尼籍占最多數，人數約千人上下。

但最近1個月，台灣境外移入的確診病例增加，其中光印尼籍移工就有77人，指揮中心昨緊急宣布限制移工來台，地方憂心人力缺口將擴大，衝擊漁業工作。

蔡源龍指出，從新冠肺炎爆發以來，漁業一直出現「缺工」問題，勞工引進不易，需要經重重篩檢才能來台，許多公司不願承擔風險，取消仲介外籍移工入境，使得缺工問題一直存在。

缺工問題多嚴重？蔡源龍舉例，他自己人力公司，今年回母國過節者，有約80人沒辦法重新入境，占旗下移工總數約5分之1，而成功引進移工數僅6人，均為菲律賓籍，可見勞動力缺口不小。

移工引進不易，漁船作業受阻，部分漁船改以人力「借調」方式，不出海的漁船轉介漁工至工作漁船，才維持正常運作。

蔡源龍說，今限制印尼移工來台，未來假使開放，還要排隊等候檢疫，預料缺工問題會「雪上加霜」，且這個問題完全「無解」；目前法規限制工作滿12年移工就必須離台，建議政府延長工作時間限制，至少先讓產業度過疫情期間。

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