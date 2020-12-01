台東張惠妹跨年演唱會 衛生局：要求戴口罩入場

秋冬防疫專案今天上路，民眾進入八大類高感染傳播風險場所需強制戴口罩，因應這個月31日張惠妹台東舉辦跨年演唱會，台東縣衛生局將強制要求民眾戴口罩入場。

衛生局副局長陳信憲表示，張惠妹跨年演唱會屆時將湧入上萬來自各地民眾聚集海濱公園，為預防發生群聚感染的風險，將強制要求民眾戴口罩入場，未遵守者不給放行。

他說，配合防疫作為，演唱會當天衛生局會派人力在入口處進行稽查，並攜帶體溫器，對於身體不是民眾量體溫，若有爆發本土案例感染，屆時就會採取QR Code實名制入場。