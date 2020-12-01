台東張惠妹跨年演唱會 衛生局：要求戴口罩入場
秋冬防疫專案今天上路，民眾進入八大類高感染傳播風險場所需強制戴口罩，因應這個月31日張惠妹台東舉辦跨年演唱會，台東縣衛生局將強制要求民眾戴口罩入場。
衛生局副局長陳信憲表示，張惠妹跨年演唱會屆時將湧入上萬來自各地民眾聚集海濱公園，為預防發生群聚感染的風險，將強制要求民眾戴口罩入場，未遵守者不給放行。
他說，配合防疫作為，演唱會當天衛生局會派人力在入口處進行稽查，並攜帶體溫器，對於身體不是民眾量體溫，若有爆發本土案例感染，屆時就會採取QR Code實名制入場。
另陳信憲提醒，中央流行疫情指揮中心今天起實施秋冬防疫專案，強制要求民眾進入八大類高感染傳播風險場所戴口罩，經勸導不聽者，將開罰3千至1萬5千元，民眾務必遵守規定。
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