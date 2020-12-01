基隆山海美味盡享 農產結合餐廳開發15特色料理享優惠

基隆依山傍海，漁產豐碩，農產精緻，基隆市政府產業發展處與農漁友及特色餐飲業者、農漁會等，今天在文化中心舉辦「山海食材X特色餐飲」聯合推廣活動，山海美味一次盡享，並發表「尬意基隆同享劵」，即日起到12家餐廳，出示手機內票劵圖片即可享有優惠。

副市長林永發表示，基隆海鮮聞名，農產品更是優質，有綠竹筍、樹梅、番石榴、蜂蜜等，今天端出的山珍海味讓人看了就口水直流，希望大家多介紹朋友來基隆品嘗山海美味。

產發處說，如文良休閒農場的檸檬番石榴醋、大牛稠山河居的樹莓果釀、金明昌休閒農場的土蜂蜜、友蚋田園的麥芽膏與麥芽蔭油、綠竹園山薯農場的百花蜜與手作醬油。透過結合在地餐飲業者，將農漁產品巧妙搭配，採用當地的當季食材，透過各家餐廳營造山海美食。

這次採用基隆本港及瑪陵農產參與料理研發的餐廳共有12家，開發超過15種料理，包括朋廚食品行的土蜂蜜千層蛋糕、樹梅鮮奶烙與山藥芋泥捲、初沐咖啡的阿嬤的莓好時光與奶油脆脆後胖佐基隆蜜、遇見你餐廳的爐烤紅椒燉飯搭香煎明蝦、苗圃義大利餐廳的漁苗番茄海鮮湯、小市場咖啡的帕瑪森海鮮盤燉飯與創意特調氣泡水、下麵的MARU進照燒鯖魚，MARU進燉煮山藥蔬菜湯、漁品軒的冠軍海味炒飯、廣海食堂的桂花魚翅頭+烤中卷、暖暖小館的白雪桂花黃金蟹、八斗邀友善餐廳的藕饗要妮、邦彼諾的漁夫鍋、芳裕農場的季節山藥雞湯等。

另為推廣在地山海食材串聯餐飲的活動，邀集12家在地餐廳發表「尬意基隆同享劵」，即日起至明年2月28日止，在基隆市參與12家的餐廳，出示手機內的票劵圖片即可享有不同店家的優惠，民眾可從早安基隆官網下載票劵。