基隆山海美味盡享 農產結合餐廳開發15特色料理享優惠
基隆依山傍海，漁產豐碩，農產精緻，基隆市政府產業發展處與農漁友及特色餐飲業者、農漁會等，今天在文化中心舉辦「山海食材X特色餐飲」聯合推廣活動，山海美味一次盡享，並發表「尬意基隆同享劵」，即日起到12家餐廳，出示手機內票劵圖片即可享有優惠。
副市長林永發表示，基隆海鮮聞名，農產品更是優質，有綠竹筍、樹梅、番石榴、蜂蜜等，今天端出的山珍海味讓人看了就口水直流，希望大家多介紹朋友來基隆品嘗山海美味。
產發處說，如文良休閒農場的檸檬番石榴醋、大牛稠山河居的樹莓果釀、金明昌休閒農場的土蜂蜜、友蚋田園的麥芽膏與麥芽蔭油、綠竹園山薯農場的百花蜜與手作醬油。透過結合在地餐飲業者，將農漁產品巧妙搭配，採用當地的當季食材，透過各家餐廳營造山海美食。
這次採用基隆本港及瑪陵農產參與料理研發的餐廳共有12家，開發超過15種料理，包括朋廚食品行的土蜂蜜千層蛋糕、樹梅鮮奶烙與山藥芋泥捲、初沐咖啡的阿嬤的莓好時光與奶油脆脆後胖佐基隆蜜、遇見你餐廳的爐烤紅椒燉飯搭香煎明蝦、苗圃義大利餐廳的漁苗番茄海鮮湯、小市場咖啡的帕瑪森海鮮盤燉飯與創意特調氣泡水、下麵的MARU進照燒鯖魚，MARU進燉煮山藥蔬菜湯、漁品軒的冠軍海味炒飯、廣海食堂的桂花魚翅頭+烤中卷、暖暖小館的白雪桂花黃金蟹、八斗邀友善餐廳的藕饗要妮、邦彼諾的漁夫鍋、芳裕農場的季節山藥雞湯等。
另為推廣在地山海食材串聯餐飲的活動，邀集12家在地餐廳發表「尬意基隆同享劵」，即日起至明年2月28日止，在基隆市參與12家的餐廳，出示手機內的票劵圖片即可享有不同店家的優惠，民眾可從早安基隆官網下載票劵。
市政府產業發展處長黃駿逸說，市府結合農委會的農村再生與休閒農業政策積極輔導協助農場推廣產品，延續過去推廣山藥與綠竹筍的成果外，今年積極協助農友將基隆蜂蜜、檸檬番石榴、文旦柚、樹梅等產品透過市集與各項推廣活動，讓更多民眾分享美味。
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