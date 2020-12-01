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愛爾蘭踢踏舞團12/16花蓮演出 捐款社福換貴賓券

中央社 / 花蓮縣1日電

愛爾蘭踢踏舞團在台巡迴演出，花蓮場於16日登場，縣府文化局推出只換不賣的「公益票」，即日起至15日，捐款給指定社福單位，即可憑收據兌換價值新台幣4200元的貴賓券。

知名踢踏舞者麥可佛萊利（Michael Flatley）率領近百名舞者來台演出「火焰之舞」（Fleet ofFlames），11日起一連5天在台各地巡迴演出，演出地點包括台中圓滿戶外劇場、台北小巨蛋、高雄巨蛋、彰化縣立體育館，以及花蓮縣立體育館。

花蓮縣文化局今天舉行宣傳記者會，文化局長吳勁毅指出，花蓮場為東部唯一一場，總票數約2600張，目前已售出1400張，目前僅剩3800元、4200元票價的座位，另外也推出150張只換不賣的「公益票」。

吳勁毅表示，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，縣內社福機構團體善款大幅縮減，只要憑12月1日至15日期間捐款給社會處登記的40餘個社福單位，即可兌換公益票。

吳勁毅指出，捐款5000元可換1張公益票，等同價值4200元的貴賓票，捐1萬元可換2張，每人或每個公司行號最多換4張，即日起開放兌換，換完為止，今天上午已兌換近20張。花蓮縣長徐榛蔚也憑捐款收據換了4張公益票。

捐款 文化局 體育

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