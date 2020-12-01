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打造新亮點 台東議員建議推遊艇觀光

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東議員建議推動遊艇觀光，打造第3個觀光亮點。本報資料照片
台東議員建議推動遊艇觀光，打造第3個觀光亮點。本報資料照片

台東熱氣球、衝浪已打出知名度，縣議員黃治維認為可把遊艇觀光打造為第3個觀光重點項目；議員高美珠則建議增設遊艇設施，否則漁港應調降收費。縣府農業處長許家豪說，目前正在研議降低收費標準，讓更多遊艇進來，但希望遊艇進港後上岸安置，以免和漁船碰撞受損。

台東熱氣球活動今年已吸引百萬以上人次，衝浪也打出名號 ，如今議員建議可朝觀光遊艇發展，打造新經濟產業鏈。

黃治維說，遊艇經濟興起，台中賣場開幕，遊艇每隔幾分鐘就被買走1艘，台東以港口以漁港為主，如果推動小型遊艇觀光，看得得見未來，建議訂定自治法規，可獲得觀光稅收入，目前縣府向花東基金要經費改善碼頭設施，基本設施處理好再結合觀光，可望成為熱氣球、衝浪後第3項重點觀光項目。

他說，小遊艇可以車輛載送，抵達港口後卸下即可使用，如果運作得宜，未來大有可為。

高美珠則說，長濱、小港漁港缺乏完備設施，但對遊艇的收費沒有減少，觀光漁港和漁港收費應該有差別才公平，否則沒有設施又要收費，並不合理，至少應該調降收費。

「目前台東港口的遊艇10艘」許家豪說，目前漁船停泊漁港免費，其他船隻則依噸位收費，每船每日每噸收費60元，遊艇則以30、60呎區分大中小計費，如今正在研議遊艇降低收費標準，好吸引更多遊艇到台東。

但許家豪表示，漁船停泊常會碰撞，現階段依然希望遊艇進港後上岸安置，以免和漁船碰撞受損。

遊艇 台東 熱氣球

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