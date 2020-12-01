傳奇「火焰之舞」將赴花蓮登台 捐款社福可換貴賓券

史上最大陣容的愛爾蘭踢踏舞「火焰之舞」即將來到台灣巡迴演出，其中一站將於16日在花蓮縣立體育館小巨蛋演出，花蓮縣長徐榛蔚考量疫情對社福團體募款造成極大衝擊，決定釋出150張視野最好的貴賓券，讓民眾捐款指定社福團體兌換，每捐款5000元兌換一張，最多可換4張。

「火焰之舞」是踢踏舞王麥可．佛萊利（Michael Flatley）著名的巡迴演出，從90年代開始全球巡演，這是繼前年後，「火焰之舞」第五次訪台，將在台中、台北、高雄、彰化和花蓮巡迴演出，花蓮也是東部唯一一場次，預計有近百位舞者組成史上最壯觀的陣容，帶來精湛的踢踏舞技。

花蓮站將於16日晚間7時30分在花蓮小巨蛋演出，票價從800元到4200元不等，銷售情況熱烈，2671張票已賣出1400張，3800元以下幾乎都賣光了。

縣長徐榛蔚今天表示，「火焰之舞」曾於2011年來到花蓮夏戀嘉年華會場，當時表演「舞動世紀」，相當震撼。這次來到台灣，她就要求文化局一定要和主辦單位接洽，力邀國際頂尖的藝術團隊來到花蓮演出，將高水準的表演帶到花蓮。

徐榛蔚說，這幾年觀光不景氣，加上新冠肺炎更讓經濟大崩盤。這次將貴賓券化做公益票，希望民眾為自己買一張豐富身心靈的公益票，也能送愛心到社福團體。

縣府文化局長吳勁毅說，兌換方式是憑今年12月1日到15日，捐款43家指定社福機構的收據正本，即日起至15日周一到周五的上午8時至晚間6時，到文化局表演藝術科（演藝堂內）兌換價值4200元的貴賓券，每5000元換一張，以此類推，每人或每單位最多4張，共150張換完為止，指定社福機構可上文化局網站查詢