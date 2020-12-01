臺東醫療新篇章／用網路代替馬路　5G視訊看診打破距離

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文／梁芳瑜

海端鄉是臺東縣面積最大的鄉鎮，同時也是全國人口密度最低的地方，住民以布農族為主。上午九點不到，邱碧秀已經做完眼底鏡等一系列檢查，在候診室等著看診。「你看！我的眼睛上面長了一顆東西。」邱碧秀把眼睛睜的老大讓我們看，果然，在她的左眼眼球上，有一顆小小的肉芽。

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從海端衛生所到花蓮慈濟醫院，距離一百一十九公里，但是5G網路科技，讓這場診療近在咫尺。視訊的這一頭，是海端鄉病患，視訊另一端，是花蓮慈濟眼科醫師邱正仁，透過張志芳醫師的協助，眼科醫師很容易就能判讀病症。「這應該是眼翳，可以開刀切除。」得知自己的症狀，邱碧秀終於放下心中大石。

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綠島衛生所今年五月才開通5G遠距看診，「有5Ｇ真的差很多！」當地護理師娓娓訴說兩個天差地別的病例。一位阿公來因為視力模糊前來看診，經過眼底鏡的拍攝，發現是眼底出血，立即安排阿公到臺東就診。「真的很危險，再拖幾天，阿公的眼睛可能失明」。另一位阿公的運氣就沒那麼好了，「幾年前跌倒撞到眼睛，導致右眼失明，醫生說是缺血性壞死，已經救不回來了。」讓醫護人員感嘆，如果早點發現就好了。

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「遠距醫療是用網路替代馬路。」大武衛生所主任盧克凡說，從大武鄉包車到臺東要1500元，許多人負擔不起，小病往往拖成大病。雖然遠距看診僅開放眼科、皮膚科及耳鼻喉科，但是在醫療弱勢的偏遠地區，已經很受用了。從五月至今，大武衛生所已有104人次，透過5Ｇ遠距看診，綠島更是高達270人次，為臺東縣之冠，足見偏遠地區民眾對於醫療的渴望，猶如大旱望雲霓。

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臺東縣從兩年前開始試辦遠距看診，當時只有4G，畫面會lag，聲音也斷斷續續。今年在電信業者協助下，逐步構建5Ｇ網路，目前大武以及海端，已經導入室內5Ｇ網路，年底前還會在延平、長濱、鹿野建設基地臺。很難想像，城市裡飆頻寬網速大多為了娛樂，而在臺東，卻是用來救命。5Ｇ遠距看診實現「醫療零偏鄉」的願景，更讓城鄉醫療平衡，跨出了重要的一步。

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