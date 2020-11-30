影／台南施政滿意度全國第4 黃偉哲：願讓台灣變更好

經濟日報與台灣人壽今天舉辦「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，台南市在地方政府施政滿意度調查中，以74.6%獲全國第4名。市長黃偉哲表示，看到這些「幸福城市」拿到好指標的同輩和前輩，我們都要抱持感謝，因為面對城市治理，每個縣市都有相互觀摩學習的機會，這次評比就是最好的學習機會，願一起讓台灣變更好。

台南市在本次幸福指數調查中排名中間，全國排名第12名、六都排名第4名，但是在地方政府施政滿意度上獲得市民的高比率支持，與花蓮縣並列全國第4名。

黃偉哲今北上參加幸福指數大調查記者會時說，台南有豐富的人文素養，在軟體的部分，像志工成績就可以跟大家分享，台南市有5.75萬名志工，占人口的3%，而且每個人每年投入263小時，所以台南就是一個志工城市，市民朋友的投入，都可以看到他們對於城市的向心力。

黃偉哲說，這一次評比有硬指標，也有客觀數據，台南市是一個古老的城市，再過4年就已經建城400年，城市內四處都是古蹟，有豐富古蹟和人文，「舉頭三尺有神明」 因為有古蹟，在建設上就會受限，因此在硬體規畫上就受到影響。

他說，感謝主辦單位及所有名列前茅的城市和縣市長，我們應該以各位為榮，也願意一起讓台灣變得更好。