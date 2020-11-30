五金公會與軍友社台中站勞軍 基隆海巡好窩心

台中市五金商業同業公會、中華民國軍人之友社台中市軍人服務站共34名團員，30日到基隆市海巡署第2（北基）巡防區指揮部、北部分署第2岸巡隊勞軍慰問，對海巡人員堅守崗位，為民服務表達感謝。

台中市五金商業同業公會理事長王連應、軍友社台中市軍人服務站長吳遠里等人，今天走訪基隆海巡單位勞軍。王連應表示，海巡同仁平時駐守各地區海岸線，守護家園不遺餘力，除了查緝走私及偷渡案件，執行救生救難及為民服務更是無私奉獻，希望透過致贈慰問金，慰勞海巡官兵平日辛勞及表示感謝。