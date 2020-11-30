五金公會與軍友社台中站勞軍 基隆海巡好窩心
台中市五金商業同業公會、中華民國軍人之友社台中市軍人服務站共34名團員，30日到基隆市海巡署第2（北基）巡防區指揮部、北部分署第2岸巡隊勞軍慰問，對海巡人員堅守崗位，為民服務表達感謝。
台中市五金商業同業公會理事長王連應、軍友社台中市軍人服務站長吳遠里等人，今天走訪基隆海巡單位勞軍。王連應表示，海巡同仁平時駐守各地區海岸線，守護家園不遺餘力，除了查緝走私及偷渡案件，執行救生救難及為民服務更是無私奉獻，希望透過致贈慰問金，慰勞海巡官兵平日辛勞及表示感謝。
第2岸巡隊表示：感謝同業公會及軍友社人員的肯定，讓同仁感受到暖暖關懷之意，未來將持續堅守崗位，秉持親民、便民及利民精神，繼續為民服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言