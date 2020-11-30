基市府編3900萬辦城博會 議會刪除400萬

基隆市政府明年10月將舉辦城市博覽會，議會今天審查城博會新台幣3900萬元預算，經過一番討論後，議長蔡旺璉裁示刪減400萬元。

基隆市長林右昌說，城博會3900萬元主要用在布展、交通、開閉幕表演活動和志工行政費等，因為在初期規劃階段，若能獲議會支持，市府會進行細部規劃設計，下個會期就能向大會報告，提供預算分配細項說明。

城博會共有3個主展區和1個副展區，林右昌表示，主展區的A展區設在市中心，核心是以基隆過去400年和未來40年，基隆的城市蛻變和願景；B展區從舊漁會正濱大樓至和平島廊帶，主題是與國際串聯；C展區則結合國立海洋科技博物館等單位，以海洋為主題，呈現包含海洋生活、科技、產業和休閒娛樂等。

不過，市議員藍敏煌表示，市府先編預算才寫計畫，他不反對辦活動，但建議刪減一半預算，讓市府先初步規劃，屆時再追加減預算。市議員張淵翔說，在沒有完善計畫下他非常擔心，因為會讓市政團隊無所適從，建議刪除900萬元，保留3000萬元供市府使用。

市議員蘇仁和指出，城博會有3個這麼大的主展區，事實上3900萬元經費不夠用，應該讓預算通過，市府若辦得好，身為民意代表也與有榮焉。

經過數小時討論過後，蔡旺璉裁示刪減400萬元，並附帶決議，明年臨時會須提出詳細執行計畫。