聽新聞
test
0:00 / 0:00
基市府打造太平山城 林右昌提出纜車當公車願景助過關
基隆市議會今天審查一讀保留預算，市府編列590萬元推動「地方創生計畫──太平山城基地」，有議員說，山城計畫執行5年，似未看到明顯成效。基隆市長林右昌細數歷年推動進程，並提計評估興建纜車當「公車」願景，讓預算如數過關。
林右昌說，市府2016年雖未編列預算，但已設法啟動調查，擾動社區正向發展。2017、2018各編250萬元執行地方創生計畫，其中200萬元由中央補助，市府自籌50萬元。
在那兩年中，市府著手整理太平國小校舍，引進團隊專案辦公室進駐，成為統合城市發展平台，並引導在地團體營造能量，推動社區再造。
去年和今年沒編預算，但過去3年曾參與的學生，已有人長駐太平山城，此外山海工作營也下由當地社區自籌經費辦理，民間有能力運轉下去值得肯定。明年編列590萬元要做環境改善和據點，媒合更多團隊進駐。
林右昌說，中山一、二路拓寬加上明年轉運站完工，原本在城市「背面」的太平山城，將成為城市「正面」。興建纜車上山的計畫明年完成評估，如果可行將解決山城可及性問題，像公車一樣把人拉上去，此舉也有助山城居民找回希望，鼓勵他們自己動手讓環境變好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言