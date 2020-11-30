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基市府打造太平山城 林右昌提出纜車當公車願景助過關

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今天審查一讀保留預算，市府編列590萬元推動「地方創生計畫──太平山城基地」獲得通過。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天審查一讀保留預算，市府編列590萬元推動「地方創生計畫──太平山城基地」獲得通過。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今天審查一讀保留預算，市府編列590萬元推動「地方創生計畫──太平山城基地」，有議員說，山城計畫執行5年，似未看到明顯成效。基隆市長林右昌細數歷年推動進程，並提計評估興建纜車當「公車」願景，讓預算如數過關。

林右昌說，市府2016年雖未編列預算，但已設法啟動調查，擾動社區正向發展。2017、2018各編250萬元執行地方創生計畫，其中200萬元由中央補助，市府自籌50萬元。

在那兩年中，市府著手整理太平國小校舍，引進團隊專案辦公室進駐，成為統合城市發展平台，並引導在地團體營造能量，推動社區再造。

去年和今年沒編預算，但過去3年曾參與的學生，已有人長駐太平山城，此外山海工作營也下由當地社區自籌經費辦理，民間有能力運轉下去值得肯定。明年編列590萬元要做環境改善和據點，媒合更多團隊進駐。

林右昌說，中山一、二路拓寬加上明年轉運站完工，原本在城市「背面」的太平山城，將成為城市「正面」。興建纜車上山的計畫明年完成評估，如果可行將解決山城可及性問題，像公車一樣把人拉上去，此舉也有助山城居民找回希望，鼓勵他們自己動手讓環境變好。

太平山 林右昌 基隆

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