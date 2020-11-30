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花蓮4條路線換客運接手 試行不慎擦撞山壁

中央社 / 花蓮縣30日電

花蓮客運近期駕駛人力短缺，台北區監理所協調統聯等客運支援，自12月1日起代駛花東4條路線；其中統聯客運昨天試行路線時，在秀林鄉銅門山區道路擦撞山壁，所幸僅車輛受損。

台北區監理所表示，花蓮客運近期因駕駛員流失等因素，申請「1123花蓮新站—花蓮總站—花蓮機場—花蓮新站」、「1131花蓮—銅門」、「1125光復火車站—豐濱」及「1145花蓮火車站—成功」等4條營運路線停止營業１年。

台北區監理所指出，考量維持民眾基本行的服務，啟動代駛機制權宜措施，經協調後統聯客運、首都客運及鼎東客運等業者將調度代駛，既有路線仍會維持營運，不影響民眾搭乘權益。

路線資訊可至「iBus公路客運動態資訊」網站查詢，或利用「iBus公路客運」APP查詢；也要求代駛業者在公車沿線各站牌張貼公告，避免民眾久候。

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