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宜蘭街頭文化藝術節 12月5日中興文創園區登場

中央社 / 宜蘭縣30日電

宜蘭縣政府將在12 月5日起一連兩天，在中興文化創意園區首度舉辦「宜蘭街頭文化藝術節」，安排街舞大賽、塗鴉創作展、饒舌演唱會及宜蘭學生聯合舞展等活動。

「2020宜蘭街頭文化藝術節」活動記者會今天在中興文化創意園區舉辦，縣府邀請Boyz in The Hood舞團、All In One Music饒舌開唱。

宜蘭縣文化局表示，2017年「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」曾引起熱烈迴響，也喚起許多年輕人返鄉成立協會，推廣培育街頭文化種子，因此宜蘭縣政府特別將這項活動升格為「宜蘭街頭文化藝術節」，並以「藝結金蘭」為主題，連結嘻哈精神與在地街舞文化資源，期待透過藝術節的方式貼近年輕世代，打造宜蘭另一項特色新指標。

文化局指出，12月5日「宜蘭街頭文化藝術節」登場首日，除了以「地板」、「全舞風」、「混合舞風車輪戰」等街舞大賽項目揭開序幕，也邀請「OranG寫手之橙」等5名知名塗鴉藝術家現場創作大型作品。

12月6日登場的「學生聯合舞展」包含國立羅東高級工業職業學校、國立蘭陽女子高級中學、宜蘭縣立南澳高級中學、宜蘭國小、國立宜蘭大學等13所從國小至大學的在地學校參與；當天晚上重頭戲「饒舌演唱會」由「臭屁囡仔」、「西屯純愛組」等團體帶來壓軸表演。

此外，活動期間還有街頭與文創市集、將招募街頭潮牌、黑膠唱片、刺青、競賽滑板、古著等主題攤位，並有嘻哈文化講座，希望讓民眾深度感受街頭文化的各式經典元素。

藝術節 街舞

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