影／花2年製作12部農特產影片 「看見宜蘭」供眾免費用

為行銷宜蘭優質農漁產品及特有的農村風貌，宜蘭縣政府與蘭陽農業發展基金會花了兩年時間，配合季節時令，與各鄉鎮市農漁民一起上山下海、出入田園，將農漁特產形象及農漁民的心血努力拍攝入鏡，今天舉行「看見宜蘭」影片發表會，日後民眾只要註明出處且不修改，都歡迎使用與分享影片。

宜蘭縣12部鄉鎮市及1部綜合版推介影片發表會中，包括縣農會及各鄉鎮市地農會人員都出席，為自己農特產品行銷。縣長林姿妙期許這幾部優質影片，未來能成為推介農產漁獲的最佳宣傳行銷工具之一；值得一提是，為了達到公益宣傳目的，採用CC 3.0授權（BY、ND），除了不可修改著作及需請註明出處外，開放並歡迎所有商業與非商業使用。

舉例若有店家使用三星蔥做蔥油餅，為了讓消費者看見三星蔥的美味珍貴，店家就可以無償使用三星鄉的農漁特產影片作為宣傳，或各鄉鎮市農漁民都可以自由運用這些影片來作為自己農產漁獲宣傳，只要註明出處且不任意修改，歡迎使用與分享，聯結下載使用推介影片YOUTUBE官方頻道：https://bit.ly/2VhNrTK (大小寫需完全一致)。