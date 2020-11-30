花蓮客運駕駛出走 公路總局協調4路線代駛1年

蘇花改通車後，外縣市客運公司進駐花蓮，招攬在地司機，花蓮客運爆司機出走潮，導致有4條路線有1年無法營運。公路總局花蓮監理站協調，統聯客運、首都客運及鼎東客運代駛，包括花蓮機場、銅門、豐濱等路線，明起上路。不過統聯客運昨天勘查路線時，不慎擦撞山壁，業者考慮更換小巴營運。

花蓮監理站指出，花蓮客運公司近期人力短缺，除督促持續努力招募新血駕駛外，為解決維持基本民行服務，該公司所屬「1123」花蓮新站—花蓮總站—花蓮機場—花蓮新站、「1131」花蓮—銅門、「1125」光復火車站—豐濱及「1145」花蓮火車站—成功等4條路線，自12月1日起，將分別由統聯客運、首都客運及鼎東客運協助支援代駛。

花蓮監理站表示，該公司因駕駛員流失等因素，申請4條營運路線停止營業1年，已啟動代駛機制權宜措施，既有路線仍會維持營運，不影響民眾搭乘權益。路線資訊可至「iBus公路客運動態資訊」網站查詢，或利用「iBus公路客運」APP查詢。同時要求代駛業者在公車沿線各站牌張貼公告，避免民眾久候。