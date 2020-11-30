聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮客運駕駛出走 公路總局協調4路線代駛1年
蘇花改通車後，外縣市客運公司進駐花蓮，招攬在地司機，花蓮客運爆司機出走潮，導致有4條路線有1年無法營運。公路總局花蓮監理站協調，統聯客運、首都客運及鼎東客運代駛，包括花蓮機場、銅門、豐濱等路線，明起上路。不過統聯客運昨天勘查路線時，不慎擦撞山壁，業者考慮更換小巴營運。
花蓮監理站指出，花蓮客運公司近期人力短缺，除督促持續努力招募新血駕駛外，為解決維持基本民行服務，該公司所屬「1123」花蓮新站—花蓮總站—花蓮機場—花蓮新站、「1131」花蓮—銅門、「1125」光復火車站—豐濱及「1145」花蓮火車站—成功等4條路線，自12月1日起，將分別由統聯客運、首都客運及鼎東客運協助支援代駛。
花蓮監理站表示，該公司因駕駛員流失等因素，申請4條營運路線停止營業1年，已啟動代駛機制權宜措施，既有路線仍會維持營運，不影響民眾搭乘權益。路線資訊可至「iBus公路客運動態資訊」網站查詢，或利用「iBus公路客運」APP查詢。同時要求代駛業者在公車沿線各站牌張貼公告，避免民眾久候。
另外，昨天有民眾目擊，統聯客運探勘試開花蓮—銅門段時，陳姓駕駛疑似不熟路況，加上路寬窄小，車頂竟擦撞山壁，導致車體鈑金凹陷，幸無人受傷，車已開回台北維修。統聯客運營業課長甘杰表示，當時車上沒有乘客，司機當時目測可行，前進發現不可行，「還好有先探勘」，目前先以28人座低地板公車營運，未來視情況更換為小巴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言