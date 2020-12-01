臺東醫療新篇章／等不到救命船靠岸 綠島人的椎心之痛

image source：網路溫度計

文／梁芳瑜

從綠島到臺東看病，直線距離52公里，在本島任何一處地方開車僅需不到一個小時，但是早期對綠島民眾來說，等船搭船加上轉車，得花上至少兩個半小時，隨著當地政府引進各類醫療資源，以及今年五月綠島開通5G遠距看診後，情況已有大幅改善。



image source：網路溫度計

「我同學的阿姨得了盲腸炎，家人緊急開漁船要把人送到臺東救治，但是病患卻等不了，就這麼病故在船上，漁船只能折返。」從小在綠島長大的民眾表示，聽過也見過太多類似的故事。「早期整個綠島只有一位醫師，也沒有空轉，造成很多民眾就醫不及」。現在綠島衛生所的能量，已經可以承接急診業務，遇到急症，經由醫師評估，以直升機空轉到臺東，天候不佳時則由保七走水路接送，「還是很遠，但是已經比以前好太多了。」



image source：網路溫度計

對醫護人員來說，搶救人命是一場與時間的賽跑，然而，距離往往是時間的最大阻礙。大武衛生所主任盧克凡醫師說，其實很多病患都救得回來，重點在於及時發現，根本解決之道，就是縮短民眾和醫院之間的路程。住在大武鄉的張信昌老先生，因為血尿到衛生所就診，還好當時大武衛生所已經開辦專科分科業務，老先生的癌症，很快被發現，很快就得到妥善的治療，現在活蹦亂跳，只需要定期追蹤。

image source：網路溫度計

臺東縣政府108年主要癌症死因統計報告顯示，大腸癌佔十大癌症死因第五位。為了讓減輕民眾的舟車勞頓之苦，提高就醫意願，今年九月起，大武衛生所開辦大腸鏡、胃鏡檢查門診，每個月一次，由高醫醫師駐診。「光是十月這一次，七個做大腸鏡檢查的鄉親，就有四位發現腸息肉，一位大腸癌診。」盧克凡很欣慰的說，大腸癌只要早期發現，存活率高達就成以上，這些鄉親能得到及時救治，對醫護人員是莫大的鼓舞。

image source：網路溫度計

延伸閱讀

【特別報導】打卡景點背後 臺東醫療新篇章

臺東醫療新篇章／用網路代替馬路 5G視訊看診打破距離