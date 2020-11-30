國民黨花蓮縣黨部設反萊豬看板 遭人噴漆破壞

國民黨花蓮縣黨部門口設置「反萊豬護健康」大型看板，遭不明人士噴綠漆破壞，今天上午警方巡邏發現，已調閱附近監視器抓凶手。縣黨部主委張峻籲民眾有不同意見應理性表達。

國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君接受中央社記者訪問表示，縣黨部門口設置的這幅長寬約3公尺的看板，內容針對萊克多巴胺豬肉議題，訴求源頭查廠、訂定校園零檢出罰則、托嬰保母及長照機構禁萊豬食品。

胡慧君說，這幅大看板已設置1個半月，黨部也有附近的花蓮警分局定時巡邏，沒想到今天清晨竟發現遭人噴漆破壞，黨部已報案。

張峻指出，政府宣布明年1月起開放美國萊豬進口，攸關食安的民生議題，呼籲民眾都能理性表達意見。

距離縣黨部300多公尺的花蓮警分局，調閱附近監視器畫面，進行比對可疑人士。