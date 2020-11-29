別讓家庭照顧工作壓垮自己 宜縣府提供客制化喘息服務

身心障礙的家裡照顧者經常是全年無休，連個喘息的機會都沒有，獨自承受身心壓力。宜蘭縣政府為幫助他們紓解壓力，除了建立通報及篩選機制，提供資源協助，今天更在中興文創園區舉辦「家庭照顧‧ 翻轉守護」活動，邀請4位聰明照顧者到場分享經驗。

家庭照顧者支持活動的目的，期盼提供資源給因為需要照顧失去自理能力的家人，並且針對家庭照顧者，協助他們度過生活瓶頸，積極樂觀面對人生。首先，縣政府衛生局建立通報及篩選機制，找到需要服務的家庭照顧者，再由服務單位（羅東聖母醫院、一粒麥子社會福利慈善事業基金會、蘭智社會福利基金會、竹峖身心障礙養護院等4家機構） 提供客制化服務，包含照顧技巧、紓壓、喘息及心理協談等。

為喚起大眾重視家庭照顧者的議題，在今天活動中，縣政府特別邀請4位聰明照顧者分享其照顧心得及經驗。其中黃明曄女士喜歡宜蘭的環境，特地從外縣市移居宜蘭，她感謝團隊一起努力照顧腦性麻痺的女兒，生活獲得改善。

另外一位周許英妹女士因為照顧身心障礙孩子而無暇照顧自己，但在獲得團隊支援後，獲得喘息空間，找回自己的人生，她今天收到女兒贈送的化妝品禮物，感動不已，縣長林姿妙親手為她畫上口紅；阿香阿嬤照顧因為工安意外而腦傷的丈夫長達20多年，今天開心唱著歌仔戲七字調，把祝福送給大家。

「別忘了，坐下來喝一杯咖啡」，活動中擺設靜態展覽，以喘息、陪伴做為設計基礎，建構一個家的雛型，這個「家」有家庭照顧者的手工作品、影像及照片呈現照顧者的百態，可以讓照顧者藉由沖一杯喘息咖啡、傾聽伙伴們照顧的心路歷程，讓自己放鬆喘息一下。這項靜態展覽將在中興文化創意園區-有料倉庫舉辦至12月3日。