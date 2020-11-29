春節孝親專案登場前 基隆市祭出多項暖身優惠活動吸客
交通部觀光局推出「春節疏運孝親專案」，基隆市政府觀光及城市行銷處邀相關業者討論後，從12月1日起到年底祭出暖身優惠，不限年齡與身分，只要持本市旅館入住證明或發票民眾，都可獲得在地參與業者特色好禮或專屬折扣、海科館門票優惠以及觀光巴士免費搭乘等好康福利。
基市觀銷處長曾姿雯說，國際觀光業今年受疫情衝擊，但國內旅遊熱潮不減反增，歡迎外縣市民今年冬天來趟基隆微旅行，除了朝聖《親愛的房客》拍攝場景，還可以體驗旅遊專車、特色伴手禮、自然生態及寓教於樂，多重豐富優惠及好禮。
這次參與的基隆業者共23家，包含十大特色伴手禮店家「漁品軒」，憑住宿證明到門市消費即享有9折優惠、餐廳用餐招待特色小菜一份。正濱漁港色彩屋對面「下麵Let's Have Noodles」不限消費金額，皆可用8折價購買基隆精釀啤酒系列跟阿里棒棒系列產品。剛開幕的獨立書店「小獸書屋」不論購書或購物消費，都贈送市價150元的基隆潮詩書籤一套。
海科館主題館門票原價200元，專案票價100元；主題館+趣味海洋生物特展原套票優惠價250元，專案票價僅需150元。觀光巴士於12月周日發車，民眾憑本市旅館入住證明或發票即可免費搭乘，限量20名。行程自基隆西岸旅遊服務中心開始，沿途停靠正濱漁港、和平島公園及基隆要塞司令官邸，再回到東岸商場（公車循環站），讓民眾可以走到廟口夜市吃晚餐。更多資訊及優惠可上臉書「基隆旅遊網」粉絲團查詢。
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