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林右昌台北包場看電影被指布局選戰 基市府：別想太多

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國片「親愛的房客」在金馬獎大放異彩，基隆市長林右昌（右二）今晚在北市包場，被指布局北市長選戰。圖／基市府提供
國片「親愛的房客」在金馬獎大放異彩，基隆市長林右昌（右二）今晚在北市包場，被指布局北市長選戰。圖／基市府提供

基隆市長林右昌市政行程頻頻走入北市，今晚將在台北欣欣影城包場，邀請北市友人觀看金馬得獎電影「親愛的房客」，被指布局北市長選戰。基市府發言人沈詠珮表示，親愛的房客八成畫面在基隆取景，林才會邀請朋友一起看，外界不要想太多。

基市府27日發出林右昌公開市政行程，今天下午6點45在北市林森北路欣欣秀泰影城，欣賞拿下3座金馬獎的電影「親愛的房客」，並在看完電影後，安排林右昌、導演鄭有傑和神秘嘉賓接受媒體採訪。

親愛的房客原先上映後已下檔，因在金馬獎大放異彩，11月27日再次上映。基隆秀泰影城重新上映第1場，林右昌也有前往觀看，號召民眾支持優秀國片；今晚另在北市包場，邀請約300名友人一起進場看電影。

林右昌公開行程近期頻頻訪訪北市，最近一次是 25日下午到文林路台灣音樂館，參加2020台灣音樂憶像「馬水龍逝世5周年紀念音樂會記者會」。10月15日接受電台「POP搶先爆」節目主持人邱明玉專訪。9月4日到世貿1館參加台北3C電腦電器空調影音大展。

沈詠珮說，親愛的房客有八成在基隆取景，林右昌希望能讓更多外縣市友人，一方面能觀看優質國片，同時藉由看電影欣賞基隆的好風景，才會安排包場。外界如果覺得從中嗅到布局北市長選戰「就去聞吧」，但此事真的就是邀請朋友看金馬好片和基隆人文地理風情，請大家不要想太多。

北市 基隆 林右昌

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