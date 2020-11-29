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響應國際身障日 宜蘭傳藝12月份開放身障及2陪同者免費
12月3日是國際身心障礙者日，宜蘭傳藝園區響應身障日，宣布12月1日到12月31日，優惠身心障礙者與2位陪同者，可享3人同行免費入園，請記得攜帶並出示身心障礙手冊。
另外從12月起，民眾到園區裡的黃舉人宅，也可以用聽的了解舉人宅故事，傳藝特別邀請宜蘭在地文史工作者莊文生與葉永韶擔任說書人，以七段音檔介紹黃舉人宅，包括介紹黃纘緒生平、舉人宅建築特色、百年老宅的木構修復工程、以及如何耗時費工為黃舉人宅剝漆等，遊客只要掃瞄QRcode即可聆聽，輕鬆漫步在傳統建築間，享受懷古時光。
宜蘭傳藝表示，園區的「黃舉人宅」受宜蘭多雨氣候考驗，高濕、高溫與日曬導致彩繪斑駁剝落，負責營運園區的全聯善美的文化藝術基金會去年10月起展開木作、剝漆、對聯雕刻、文字安金等傳統建築修復工程，最近完成。剝除舊漆「卸妝」後的黃舉人宅顯露木質原色，更顯素雅溫潤。
此次修復特別商請名書法家張太白書寫「楷書、篆書、行書、草書、隸書、篆簡合體」等字體，由木雕藝師陳碧輝雕鑿，再由新生代彩繪藝師周孟勳為雕刻後的文字安上金箔，文人宅邸素樸中更顯露「文氣」，既觀楹聯書法之美，亦賞文字寓意之趣。
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