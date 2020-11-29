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基隆源遠市場報名樂活市集贏得2顆星 市場有7攤獲星級肯定
經濟部今年樂活市集評核成績揭曉，基隆市公有源遠零售市場獲得2顆星殊榮，市場內另有3攤獲2顆星肯定，4攤得到1顆星評價。源遠市場自治會主委林陳素英說，非常開心得到認同，希望大家有時間到源遠市場逛一逛，感受攤商的用心以及傳統市場的生命力。
基隆市政府產業發展處今天表示，近幾年源遠、成功傳統市場接受經濟部樂活市集評核，都獲得星級肯定。源遠市場今年再獲2星肯定，市場內碇內牛肉、吉田商店、美玲服飾獲選2星名攤，秀雲雞肉、燕兒活海鮮、阿嬌姨豬肉攤、阿嬌雞肉分獲1星。
林陳素英說，源遠市場已有30多年的歷史，不少攤商把捧子交給下一代。年輕人有年輕人的想法，為市場注入新的活力，也帶來轉機。
源遠市場的「小市場咖啡」，原本賣小吃，年輕一代接手改賣咖啡，接受經濟部樂活市場名攤評核，先後獲得2星、3星和最高營譽4星肯定，有如源遠市場的活招牌。
林陳素英說，源遠市場過去的客人都是周邊碇內、碇和、碇祥、碇安里民，自從獲得星級肯定，加上小市場咖啡的號召力，慢慢有了外來客。近幾年生意變好，但攤商服持續秉持傳統市場誠實、勤勉的態度做生意，維持市場的生命力。
產發處長黃駿逸表示，改了攤商和消費者的安全，近幾來極改善市場結構安全，提高耐震強度，改善環境整潔。像源遠市場外牆重新塗上亮麗的色彩，有助民眾在更安全且愉快的環境中消費。
為了鼓勵在地青年返鄉創業，產發處也透過青年創業孵育獎勵補助計畫，藉由提供創業營運補助金，協助宣傳、辦理市集活動、網路行銷等形式，幫助有志創業的年輕人回鄉，源遠市場小市場咖啡就是接受青孵計劃輔導的成功個案。
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