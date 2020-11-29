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東北季風強勁 台東往離島海空交通受影響
因東北季風持續增強，影響海空航班，東部航務中心前天才宣布昨天和今天往返綠島海上正常航班全數取消，並緊急調度1班次接駁；今天再度預告明天往蘭嶼2航次也一併取消。空運部分往離島也受影響，今天已有3班次受影響。
今天全天台東往返綠島船班皆取消，共影響4航次；明天台東往返蘭嶼也有2航次受影響。
台東航空站昨天飛往蘭嶼13航次全數取消，今天取消飛往綠島1航次、蘭嶼2航次。
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