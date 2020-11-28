百年基隆外木山海上王爺遶境遊江 擬申登無形文化資產

每年在農曆6月18日池府王爺誕辰這天，基隆外木山漁村居民都會自發性組成幾十艘漁船海上遶境船隊，浩浩蕩蕩載著池府王爺出海，遶境遊江，藉由特殊的淨港儀式，祈求眾神明保佑國家風調雨順，庇佑漁民出海平安、漁獲豐收。基隆市文化局已向中央單位申請補助明年度民俗無形普查計畫，將申請登錄無形文化資產，永遠傳承下去。

有鑑於傳統宗教民俗的珍貴，基隆市政府產發處與外木山協安宮每年都會在池府王爺誕辰這天，共同舉辦外木山海上王爺文化祭慶典活動，成為基隆漁港年度盛事。

市府產業發展處長黃駿逸今天表示，這項特殊的宗教儀式，由外木山漁村居民不斷的傳承，已經有近百年的歷史，幾十艘巡江的船隻從外木山漁港出港，船隊途經基隆港、八斗子漁港、瑞芳深澳漁港，再繞行過基隆嶼後經過金山磺港、野柳岬、龜吼漁港、大武崙漁港。

當遶境船隊進入各漁港時，都會以繞行三圈進行「祈福」儀式，並由當地漁船出港迎接王船、沿海拋撒紙錢，或以燃放鞭炮回禮等「添載」儀式，一起祈求王爺保佑老百姓安居樂業、漁獲不缺

基隆市文化局已經向中央單位申請補助110年度民俗無形普查計畫，未來希望能將「外木山海上王爺文化祭」宗教民俗活動申請登錄無形文化資產，永遠傳承下去。

外木山海上王爺巡江，早期僅由漁村漁民組成遶境船隊遶行各漁港，近幾年由基隆市政府產業發展處投入許多網路宣傳行銷資源，並結合基隆鎖管季海上休閒體驗。