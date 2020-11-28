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全台首件鄉長罷免案 富里鄉長陳榮聰案今投票未通過

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉長陳榮聰（左）罷免案今天投開票，投票率低，因同票數未達門檻，罷免案未通過。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉長陳榮聰（左）罷免案今天投開票，投票率低，因同票數未達門檻，罷免案未通過。圖／富里鄉公所提供

花蓮縣富里鄉長陳榮聰遭發起罷免，是全台首件鄉鎮長罷免案。今天投票，但氣氛冷清，到下午4時截止，投票率僅12.65%，同意罷免票數974票，未達投票人總數4分之1，即2152票的罷免門檻，因此雖同意多過不同意，但罷免未通過。

對於罷免結果，陳榮聰說很高興，感謝支持他的鄉民，通過罷免案的考驗，會繼續為鄉政努力，也會虛心檢討，可能一定有做得不夠的好的地方，才會遭到提出罷免，他會多加注意和改進。至於是否擔心罷免造成鄉內裂痕，他說過了就算了，會請鄉內大老協助溝通，因為地方若長久這樣子，不是地方之福，他會盡量撫平裂痕。事情都過了，自己多說無益，反正就是改進。

罷免方代表、羅山社區發展協會理事長林益誠展現風度，坦然接受結果並感謝支持罷免的鄉親。他說，尊重所有鄉民的投票結果，這次罷免沒有誰贏誰輸，只希望富里的政治環境變得更好，讓執政者有所警惕，若做不好，會有人制裁或限制，不可以為所欲為。

他強調，罷免案沒有任何政治人物的介入，也不是罷免的人有誰想要出來取而代之。目的只是告訴執政者，在沒有得到民意的狀況下，和民眾沒有溝通好，作為不被認同的時候，自己要有所警惕。

林益誠說，對罷免方來講，連署時一個村一個村拜訪爭取支持，讓各村重新連結，這個過程是非常寶貴的經驗，也是他們最大的收穫。

花蓮縣選委會資料，富里鄉長陳榮聰罷免案投票人總數為8607人，必須同意罷免票超過不同意票，且同意票數達投票人總數4分之1，才算通過。

今天開票結果，13個投票開所共發出1089張票，投票率為12.65%。有效票1056票，同意罷免票974票，不同意82票，無效票33票，投票結果為否決。

花蓮縣富里鄉長陳榮聰罷免案今天投開票，但投票率低，投開票所相當冷清。圖／民眾提供
花蓮縣富里鄉長陳榮聰罷免案今天投開票，但投票率低，投開票所相當冷清。圖／民眾提供
花蓮縣富里鄉長陳榮聰罷免案今天投開票，但投票率低，投開票所相當冷清。圖／民眾提供
花蓮縣富里鄉長陳榮聰罷免案今天投開票，但投票率低，投開票所相當冷清。圖／民眾提供

罷免 投票率 選委會

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