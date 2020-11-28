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全國身障運動會 桌球好手陳富貴為台東地主隊添首金
為期4天的全國身心障礙國民運動會，今天持續在台東進行賽事，其中，代表台東縣的桌球好手陳富貴肢障男子組TT2級桌球個人單打賽中，為地主隊奪得第一面金牌。
陳富貴奪金後說，「比賽是一時的，真正的比賽是日常訓練。」每日細微的累積，除了能讓賽時穩定發揮，更重要的是忍受練習時的孤獨，才能讓內在力量堅毅。
卑南族的陳富貴，17年前在紅葉山區搶修道路時，碰到土石崩落導致頸椎損傷半身癱瘓，但他未被命運擊敗，2年後經過脊椎損傷復健，逐漸走出陰霾，並開始練習桌球，成為選手。
今年陳富貴除參加桌球，報名競速輪椅、標槍、鉛球、男子組T52級田徑100公尺等9個項目，並為自己設下3面金牌的目標，目前他已奪得1金、1銀、1銅的成績。
得知陳富貴為台東縣奪首金後，縣長饒慶鈴也到現場祝賀恭喜，並表示陳奪金也振奮代表隊士氣，希望代表隊能為台東爭取更多佳績。
肢障男子組T52級田徑100公尺，以33秒49為台東奪得一銅，隊友沙利然則在肢障男子組F53級田徑鉛球，以3公尺02摘銀。
陳富貴說：「比賽是一時的，真正的比賽是日常訓練。」每日細微的累積，除了能讓賽時穩定發揮，更重要的是忍受練習時的孤獨，才能讓內在力量堅毅。經歷生命低谷與重生後，參與並推動身障運動，陳富貴希望帶領更多脊隨損傷者走入社會，一起來運動。
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