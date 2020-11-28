20年收養17名孩子 台東李碧珠夫妻獲模範寄養家庭

台東縣府今天舉辦「109年度兒童及少年寄養家庭」表揚活動，共表揚9戶模範寄養家庭，並頒發7戶新聘及36戶續聘寄養家庭證書。曾是養女的模範寄養家庭獲獎者李碧珠說：「陪著孩子平安健康成長，辛苦也值得」。

縣長饒慶鈴說，縣府自民國76年即與財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會合作辦理「家庭寄養服務」，至今33年來，共服務台東140戶家庭，陪伴739名遭受家庭變故的孩子，走過生命中的破碎與艱辛。

今年共表揚9戶模範寄養家庭，並頒發7戶新聘及36戶續聘寄養家庭證書，以感謝寄養家庭對這些受保護兒少們的無私奉獻，同時鼓勵社會各界可以投入寄養家庭工作，讓不幸無依兒少，重現愛與希望的曙光。

「家裡雖稱不上不富有，但有滿滿的愛。」獲模範寄養家庭的李碧珠說，自己是養女，從小就能感受被領養的溫暖，她嫁來台東後，20年前就和先生加入寄養家庭的行列，看著17個孩子都能平安健康成長，她和先生就欣慰值得了。

她表示，家人的認同、溝通及合作很重要，曾有孩子一到家裡就連續晚歸好幾天，甚至凌晨才回家，雖然她怒火中燒，先生要她控制情緒，多給孩子溫暖關心，後來她提醒孩子早點回家，一週後，孩子天天準時回家。