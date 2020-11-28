冬戀蘭陽溫泉季下月登場 專區消費滿額可抽飯店住宿券

宜蘭冬季旗艦活動「蘭陽溫泉季」，將在12月4日登場，系列活動包含祈水感恩禮暨選手之夜、礁溪溫泉馬拉松、踩街嘉年華、溫泉美食旅展等，縣府近日在礁溪市中心的湯圍溝溫泉公園點燈，為即將到來的溫泉季暖身。

礁溪為溫泉鄉，市中心溫泉旅館、泡湯區林立，為行銷當地觀光，每年舉辦溫泉季，為冬季宜蘭的旗艦活動，活動期間從12月4日延續至13日。

4日開幕會為「祈水感恩禮暨選手之夜」，因礁溪有得天獨厚的溫泉資源，當晚以「感恩」為主，同時配合即將到來的礁溪溫泉馬拉松，當晚結合「選手之夜」，有 DJ 啤酒派對，還有李佳薇、林芯儀等知名藝人獻唱。

6日則為溫泉季重頭戲「溫泉季開幕及踩街嘉年華」，縣府指出，今年邀請50團民間團體參與，繞行溫泉路、健康路，參與團體有宜蘭在地產業、社區、學校等，配合街景燈飾，讓溫泉區越夜越美麗。

12月12日則有「冬戀金曲音樂晚會」，有金曲台語歌后朱海君，金曲台語歌王流氓阿德，以及戴愛玲、台客電力公司、圓圓等，從台語深情開唱，接力國語金曲重現，輪番上陣演唱，感受音樂魅力。

另外，湯圍溝溫泉公園旁設置「溫泉美食旅展」，整合溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品，民眾專區消費「滿百贈好禮」、「滿千抽好禮」，最大獎為五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等，只要消費滿5百元、3千元，都能獲得抽獎機會。