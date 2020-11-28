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國光新闢蘇澳粉鳥林路線 風景太美被譽開往秘境的公車

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
粉鳥林漁港旁的小海灣，礁石林立被譽為台版「下龍灣」。記者張議晨／翻攝
粉鳥林漁港旁的小海灣，礁石林立被譽為台版「下龍灣」。記者張議晨／翻攝

國光客運開行122觀光路線，起點為蘇澳轉運站，終點則是東澳灣秘境粉鳥林漁港，每天來回共12班次，單趟票價僅需20元，日前國光率隊採線，體驗新闢的觀光路線，體驗者將這班車稱作「開往秘境的公車」，希望帶起地方觀光。

國光客運原本開行蘇澳至南澳的市區公車，隨著蘇花改全線通車後，開闢羅東至花蓮路線，因兩路線有6成站點重疊，因此蘇澳至南澳市區公車，轉型為觀光路線，讓觀光客直抵粉鳥林漁港。

國光客運表示，122路線公車每天來回開行12班次，首班車8點從蘇澳轉運站出發，末班車則為下午5點10分，從粉鳥林發車，沿途停靠東澳、東澳灣共4站，單趟行車時間約30分鐘，票價為1段票收費，僅需20元。

粉鳥林漁港位於東澳灣南側，是宜蘭重要定置漁網漁獲產地，鄰近漁港的一處小港灣，海岸邊礁石林立，被譽為台版「下龍灣」，是宜蘭東海岸的小秘境，國光開行的這條路線，也被站方人員稱作「秘境公車」。

國光客運指出，東澳灣除粉鳥林外，附近水上運動盛行，可以從事獨木舟、沙灘車、立槳衝浪等運動，是國內知名的旅遊景點，希望路線開通後，帶動地方觀光，未來民眾即使不開車，也能搭乘巴士直抵秘境車站。

粉鳥林漁港位於東澳灣，是宜蘭重要的定置漁場。記者張議晨／翻攝
粉鳥林漁港位於東澳灣，是宜蘭重要的定置漁場。記者張議晨／翻攝
國光客運新闢122路線，遊客可從蘇澳轉運站搭乘客運直抵秘境粉鳥林漁港。記者張議晨／翻攝
國光客運新闢122路線，遊客可從蘇澳轉運站搭乘客運直抵秘境粉鳥林漁港。記者張議晨／翻攝

粉鳥林 公車 國光客運

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