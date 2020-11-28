環花東國際自行車大賽花蓮出發 2000車友體驗山海美好

環花東國際自行車大賽今天從花蓮出發，逾2000名國內外車友參與，沿著花東海岸公路一路騎向台東，明再回到花蓮，兩天行程要踏騎超過300公里。雖然受疫情影響，仍有50位在台的外國籍車友參加，熱血欣賞花東山海的美好。

環花東國際自行車大賽今年邁入第20年，內容包括環花東自行車賽、環花東365挑戰及山海騎逍遙遊。環花東自行車賽分成兩站，第一站今早從花蓮出發，沿濱海的台 11 線到台東，約騎130公里，第二站明天從台東回程，騎行花東縱谷、玉長公路和花東海岸公路到花蓮，約178公里。

環花東365挑戰一樣分為兩站，今天由花蓮騎行花東海岸公路到台東，明天再由台東經花東縱谷回到花蓮，兩站都約170公里，限時11小時內完成。

賽事由中華民國自行車騎士協會與花蓮縣體育會主辦，花蓮縣長徐榛蔚與騎士協會理事長董俊仁、秘書長何麗卿、裁判長狄懋昌以及創會理事長舒昌威等人，今天一同為活動鳴槍。

主辦單位表示，環花東賽每年吸引許多外籍車友共襄盛舉，雖然疫情籠罩，仍有在台的50位外國籍車友，包括美、英、日、香港、南韓、丹麥、瑞士、馬來西亞、比利時、加拿大、越南、紐西蘭、保加利亞和智利籍車友參賽。

國內也有多名自行車好手參賽，包括歷屆國際自由車環台賽中華隊國手巫帛宏、盧紹軒、陳建良、吳之皓、今年台灣登山王自行車挑戰國內冠軍黃冠霖、徐悅修、全運金牌女將陳姿吟，藝人宋城希等。花蓮縣長徐榛蔚歡迎國內外車友來到花蓮，祝福大家順利完賽，突破自己的紀錄。

配合這項賽事，花蓮市公所昨天起在花蓮市美崙地區的民權四街，封街舉辦一連三天的原客嘉年華，昨天下午起有熱鬧的原客表演、40攤美食商品，消費滿額還能抽獎；此外也有闖關遊戲，學講客語或原住民語、就能品嘗原民美食烤乳豬及客家傳統美食紅麴米糕、碗粿等，讓不少車友覺得很有趣。