解基汐塞車有譜交通部支持 國1增七堵匝道提2可行路廊

國道一號基隆汐止段尖峰時間交通量大常塞車，導致行車速率低，地方建議多年，八堵至汐止路段拓寬並增設七堵出口匝道。立委蔡適應今天表示，「改善國道壅塞增設七堵匝道有譜」，近日最新進度，七堵匝道部分，交通部委請規劃公司辦理後，初步提案兩個可行的路廊；在拓寬的部分，規畫公司已針對初步擬定的俱體方案，進行交通流量、工程技術面的實驗。

蔡適應今天在臉書說，昨天從充滿異味的立法院議場回來，聽高公局說明國道一號拓寬與增設七堵匝道的規畫進度。在拓寬的部分，規畫公司已針對初步擬定的俱體方案，進行交通流量、工程技術面的實驗。

蔡適應並表示，確認交通部委請規劃公司辦理後，初步已經提案兩個可行的路廊，已將結果請基隆市政府就下匝道後，連結平面道路進行可行研究，希望可以盡快得知結果，改善國道的壅塞。

交通部表明，增設七堵匝道案，如有符合規範規定的路線，交通部原則支持，相關連絡道路也請基隆市政府見行改善。

高公局指出，國道一號基隆汐止段尖峰時間交通量大且行車速率低，民眾有拓寬之建議，另基隆市政府則正在辦理基隆河谷廊帶區域發展策略整體計畫，為求廊帶產業競爭力提升，建議國道一號八堵至汐止路段拓寬並增設出口匝道。

國道1號東湖至八堵交流道路段，平時在上下班尖峰時段都會湧入大量通勤車流，例假日則有雙上往返東北角旅遊景遊玩車潮，日夜常常會壅塞，基隆、汐止兩地居民建議拓寬及大華系統增設七堵匝道。國1大華到汐止段拓寬可行性評估案今年5月已標出，蔡適應認為，已跨出拓寬的第一步。

去年12月交通部長林佳龍曾前往國道1號大華系統交流道視察，並且在現場聽取交通部國道高速公路局，聽取交通改善拓寬建議，蔡適應、市議員蘇仁和建議，規畫國道1號拓寬並設置七堵匝道，分流往七堵的車輛。