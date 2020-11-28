快訊

又狂增9例新冠境外移入！ 指揮中心下午2時說明

直播／看不到的症狀才致命 名醫：這五類族群易傷肺急又快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解基汐塞車有譜交通部支持 國1增七堵匝道提2可行路廊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／蔡適應辦公室提供
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／蔡適應辦公室提供

國道一號基隆汐止段尖峰時間交通量大常塞車，導致行車速率低，地方建議多年，八堵至汐止路段拓寬並增設七堵出口匝道。立委蔡適應今天表示，「改善國道壅塞增設七堵匝道有譜」，近日最新進度，七堵匝道部分，交通部委請規劃公司辦理後，初步提案兩個可行的路廊；在拓寬的部分，規畫公司已針對初步擬定的俱體方案，進行交通流量、工程技術面的實驗。

蔡適應今天在臉書說，昨天從充滿異味的立法院議場回來，聽高公局說明國道一號拓寬與增設七堵匝道的規畫進度。在拓寬的部分，規畫公司已針對初步擬定的俱體方案，進行交通流量、工程技術面的實驗。

蔡適應並表示，確認交通部委請規劃公司辦理後，初步已經提案兩個可行的路廊，已將結果請基隆市政府就下匝道後，連結平面道路進行可行研究，希望可以盡快得知結果，改善國道的壅塞。

交通部表明，增設七堵匝道案，如有符合規範規定的路線，交通部原則支持，相關連絡道路也請基隆市政府見行改善。

高公局指出，國道一號基隆汐止段尖峰時間交通量大且行車速率低，民眾有拓寬之建議，另基隆市政府則正在辦理基隆河谷廊帶區域發展策略整體計畫，為求廊帶產業競爭力提升，建議國道一號八堵至汐止路段拓寬並增設出口匝道。

國道1號東湖至八堵交流道路段，平時在上下班尖峰時段都會湧入大量通勤車流，例假日則有雙上往返東北角旅遊景遊玩車潮，日夜常常會壅塞，基隆、汐止兩地居民建議拓寬及大華系統增設七堵匝道。國1大華到汐止段拓寬可行性評估案今年5月已標出，蔡適應認為，已跨出拓寬的第一步。

去年12月交通部長林佳龍曾前往國道1號大華系統交流道視察，並且在現場聽取交通部國道高速公路局，聽取交通改善拓寬建議，蔡適應、市議員蘇仁和建議，規畫國道1號拓寬並設置七堵匝道，分流往七堵的車輛。

蔡適應說，這是跨出解決大華到汐止段交通瓶頸的第一步，不論是要採五楊延伸或是拓寬，希望顧問公司能提出最好的建議，提供給交通部做為下一階段的目標。目前市府已積極進行北五堵研發新鎮的規畫，在可見的未來，人流車流都會明顯提升。

解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／蔡適應辦公室提供
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／蔡適應辦公室提供
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／檔案照，蔡適應辦公室提供
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／檔案照，蔡適應辦公室提供
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／檔案照，蔡適應辦公室提供
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／檔案照，蔡適應辦公室提供
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／檔案照，蔡適應辦公室提供
解決基汐塞車有譜交通部支持，國1增七堵匝道提2可行路廊。圖／檔案照，蔡適應辦公室提供

國道 汐止 基隆

延伸閱讀

基隆汐止改裝車排氣管噪音擾民 2地警封閉式路檢查酒駕

老舊還用膠帶補 扶輪社協助基隆成功國中會議室桌椅更新

教室活化利用 汐止金龍公托中心開放登記

農委會攜手交通部 建構安全動物路網

相關新聞

解基汐塞車有譜交通部支持 國1增七堵匝道提2可行路廊

國道一號基隆汐止段尖峰時間交通量大常塞車，導致行車速率低，地方建議多年，八堵至汐止路段拓寬並增設七堵出口匝道。立委蔡適應...

畜牧場距社區300米？ 花蓮民眾喊太近

花蓮縣政府草擬新設畜牧場管理自治條例草案，昨在光復鄉舉辦說明會。中區各鄉鎮不少民眾到場關切，多人認為草案僅限畜牧場要距機...

全國身心障運動會 台東競技

「109年全國身心障礙國民運動會」昨晚在台東縣立體育場開幕，大會主席行政院副院長沈榮津主持運動員進場儀式，來自20個縣市...

台東恐爆垃圾大戰 盼重啟焚化廠

台東16鄉鎮市僅剩6鄉鎮市掩埋場未滿，垃圾送高雄處理但每周焚化數量不足，環保局預估若不處理，3年後全縣垃圾恐無處掩埋，希...

發明自動充氣救生裝置 宜蘭羅東國中生摘金

宜蘭羅東鎮國華國中學生陳妍均、馮子晏、張詠捷，利用小蘇打、檸檬酸遇水產生二氧化碳的化學反應，製作「水域自動充氣救生裝置」...

南迴公路侵蝕危機 年底提因應

交通部運輸研究所公布報告，東部沿岸受海岸侵蝕嚴重，其中南迴公路海岸線2005至2017年，12年共退縮10公尺，目前灘岸...

全家遊花蓮 桃園8歲女童幸運抽中汽車大獎

花蓮縣府今年6月起舉辦「玩花蓮、抽豐田」活動，5個月共有1萬4千筆上網登錄資料，縣府公開抽出最大獎汽車一輛，來自桃園市大...

基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎 地方建議增防護網

基隆市今天凌晨3點多下大雨，信義區六合街今天上午8點多，民眾發現馬路散布落石，有一輛車側門玻璃整個被砸得粉碎，幸好當時車...

台東縣環保局撥交14輛清潔車 給9鄉鎮市使用

台東縣環保局今天撥交14輛垃圾車給台東市等9鄉鎮市清潔隊，縣長饒慶鈴希望可用來打造乾淨的環境；台東市長張國洲卻提醒垃圾問...

花蓮畜牧場條例草案說明會 民怨300公尺太近喊限1公里

花蓮縣政府草擬新設畜牧場管理自治條例草案，今天上午在中區光復鄉舉辦第3場說明會，先前反卜蜂設場的光復鄉、鳳林鎮民多人到場...

海浪嚴重侵蝕！台東南迴公路灘岸僅存50公尺

交通部運輸研究所公布報告，台東南迴公路南興段現灘岸寬度僅存約50公尺，面臨海浪侵蝕危機，立委劉櫂豪日前要求交通部研擬南迴...

熱門新聞

獨／台中捷運「回不去了」？醫：機車族的痛恐不減反增

音圖預算暴增53億 柯文哲怒捶桌5次「有人須下台負責」

音圖預算暴增柯文哲拍桌要局長下台？ 文化局長出聲了

海浪嚴重侵蝕！台東南迴公路灘岸僅存50公尺

解決內湖塞車 北市評估興建北市第一條過河隧道

金門老兵召集令加碼！味丹送老兵2千碗高坑牛肉泡麵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。