全家遊花蓮 桃園8歲女童幸運抽中汽車大獎

花蓮縣府今年6月起舉辦「玩花蓮、抽豐田」活動，5個月共有1萬4千筆上網登錄資料，縣府公開抽出最大獎汽車一輛，來自桃園市大溪區的8歲邱小妹妹幸運獲獎，今天與爸媽一同到花蓮領獎，邱媽媽說，暑假全家來花蓮玩很滿意，還抽到汽車，實在驚喜。縣府表示，正在舉辦的花蓮太平洋溫泉季，也有機會抽到汽車大獎。

花蓮縣府在疫情趨緩後，今年6月21日至11月15日舉辦「玩花蓮、抽豐田」旅遊抽汽車活動，本月19日在律師見證下，於縣府大禮堂線上直播抽獎，今天下午由縣府代理秘書長、行政暨研考處長張逸華頒發最大獎汽車一輛。

邱小妹妹與爸媽開開心心從桃園一同來領獎。邱媽媽說，他們是暑假期間到花蓮觀光旅遊，享受花蓮的好山好水好空氣，溫暖的人情味，入住的旅宿也很乾淨溫馨，過程相當滿意，沒想到還能抽中汽車，真是滿載而歸。

張逸華表示，國際旅遊平台Agoda網站公布2020年下半年度「全球10大熱搜旅遊景點」，花蓮是全球熱搜冠軍；交通部觀光局的安心旅遊補助，花蓮4個月就申請到5億8千萬元，也是全台之冠，可見花蓮是國旅首選，歡迎民眾常來花蓮一遊。

縣府觀光處說，今天雖然送出汽車大獎，但沒抽中的也別氣餒，正在花蓮南區登場的「2020花蓮太平洋溫泉季」，是縣內冬季觀光旅遊亮點，為了替活動加溫，除了在瑞穗與安通溫泉區建置特色光影展區、打造日式燈廊等，也有抽獎活動。