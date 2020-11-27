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全家遊花蓮 桃園8歲女童幸運抽中汽車大獎
花蓮縣府今年6月起舉辦「玩花蓮、抽豐田」活動，5個月共有1萬4千筆上網登錄資料，縣府公開抽出最大獎汽車一輛，來自桃園市大溪區的8歲邱小妹妹幸運獲獎，今天與爸媽一同到花蓮領獎，邱媽媽說，暑假全家來花蓮玩很滿意，還抽到汽車，實在驚喜。縣府表示，正在舉辦的花蓮太平洋溫泉季，也有機會抽到汽車大獎。
花蓮縣府在疫情趨緩後，今年6月21日至11月15日舉辦「玩花蓮、抽豐田」旅遊抽汽車活動，本月19日在律師見證下，於縣府大禮堂線上直播抽獎，今天下午由縣府代理秘書長、行政暨研考處長張逸華頒發最大獎汽車一輛。
邱小妹妹與爸媽開開心心從桃園一同來領獎。邱媽媽說，他們是暑假期間到花蓮觀光旅遊，享受花蓮的好山好水好空氣，溫暖的人情味，入住的旅宿也很乾淨溫馨，過程相當滿意，沒想到還能抽中汽車，真是滿載而歸。
張逸華表示，國際旅遊平台Agoda網站公布2020年下半年度「全球10大熱搜旅遊景點」，花蓮是全球熱搜冠軍；交通部觀光局的安心旅遊補助，花蓮4個月就申請到5億8千萬元，也是全台之冠，可見花蓮是國旅首選，歡迎民眾常來花蓮一遊。
縣府觀光處說，今天雖然送出汽車大獎，但沒抽中的也別氣餒，正在花蓮南區登場的「2020花蓮太平洋溫泉季」，是縣內冬季觀光旅遊亮點，為了替活動加溫，除了在瑞穗與安通溫泉區建置特色光影展區、打造日式燈廊等，也有抽獎活動。
一直到12月20的溫泉季期間，在中南區的光復、豐濱、瑞穗、萬榮、富里、卓溪、玉里等7個鄉鎮合法旅宿住一晚，並將相關憑證成功登錄活動網站，就能抽獎，有汽車及iPhone12等大獎。另也開辦「溫泉專車」，有一日遊、二日遊的套餐式遊程，詳情可上活動網站查詢。
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