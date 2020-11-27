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基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎 地方建議增防護網

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎，地方建議增防護網。記者游明煌／翻攝
基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎，地方建議增防護網。記者游明煌／翻攝

基隆市今天凌晨3點多下大雨，信義區六合街今天上午8點多，民眾發現馬路散布落石，有一輛車側門玻璃整個被砸得粉碎，幸好當時車內沒有人，讓人心驚，議員韓世昱指山坡上方裸露，常有落石，建議先鋪帆布，再加設防護網等改善。市府表示，將請技師現勘，評估如何改善。

基隆市今天凌晨3到4時大雨不斷，上午8點多六合街一處邊坡發生土石滑落，因山坡下方有整排汽車停放，其中一輛車側面車門玻璃整個被砸破，有4塊約20公分長寬的石塊砸進車內，其他土石則散落到馬路上，車道上散落零碎落石。

被落石砸中的車主到場，看到車內滿是土石及碎玻璃十分傻眼，其他車輛則沒有被波及，但車主聽到落石消息後，紛紛趕至移車。

韓世昱說，這處山坡常有落石，去年也曾有車子被砸，上方有土石裸露的情況，建議先鋪帆布，再加設防護網等改善。他指山坡土石鬆軟，呼籲附近住戶不要停在附近山坡，避免財產損失。

市府工務處養護工程科長簡翊哲表示，山坡上方的覆蓋情況還可以，但可能有風化的情形，因今天凌晨有大雨，可能造成土石鬆軟滑落，造成1輛汽車玻璃受損，將請技師現勘，評估如何改善，如有必要會先鋪帆布等改善措施。

據附近民眾說，平時山坡旁的路邊都有人停車，有發生過好幾次落石，但掉落石塊都不是太大，所以住戶也都不以為意，因山坡對面就是六合停車場要收費，停這裡免錢才會很多人停。

基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎，地方建議增防護網。記者游明煌／翻攝
基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎，地方建議增防護網。記者游明煌／翻攝
基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎，地方建議增防護網。記者游明煌／翻攝
基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎，地方建議增防護網。記者游明煌／翻攝
基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎，地方建議增防護網。記者游明煌／攝影
基隆大雨六合街落石砸車玻璃全碎，地方建議增防護網。記者游明煌／攝影

基隆 車主 停車場

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