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台東縣環保局撥交14輛清潔車 給9鄉鎮市使用
台東縣環保局今天撥交14輛垃圾車給台東市等9鄉鎮市清潔隊，縣長饒慶鈴希望可用來打造乾淨的環境；台東市長張國洲卻提醒垃圾問題嚴重，在資源回收乏人問津，又進口國外垃圾情況下，恐出現垃圾大戰。
14輛垃圾車分別撥交給台東、關山、鹿野、池上、蘭嶼、綠島、成功、卑南及金峰9鄉鎮市，都是電動壓縮式垃圾清運車，各有6、8、12立方公尺3種不同容量，6立方公尺垃圾車可進入較窄小巷道，8和12立方公尺垃圾車將可協助清運較大量垃圾。
饒慶鈴表示，14輛垃圾車今天撥交後即刻投入廢棄物清理工作，期望鄉鎮市清潔隊可提升垃圾清運工作效率，加強環境整潔，維護全縣環境。
張國洲說，台東市雖要負擔配合款130萬餘元，但如果可蠟像館解決清運垃圾問題就很值得，否則全市每天10多噸垃圾無處可去，資源回收滯銷沒有人收，又進口國外垃圾，再不處理就要出問題。
環保局長郭建成說，中央規定垃圾車需使用12年、里程25萬公里才能汰換，但台東縣部分垃圾車老舊故障率高，維修費用昂貴，甚至已不堪使用，清運垃圾效率降低，因此向環保署及花東基金爭取4782萬5000元經費補助，為各鄉鎮市垃圾車換新。
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